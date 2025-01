Nem minden ADHD, ami annak látszik – Az internetes öndiagnózis veszélyei

Ördögtől valók az ADHD-ról, autizmusról szóló videók?

Mindezek ellenére léteznek a trendnek pozitív hozadékai is: az emberek tudnak az ilyen neurológiai állapotokról, így toleránsabbak embertársaikkal, tudatosabbá válnak a témában, önmagukat is jobban megismerhetik. Az érintettek nem érzik magukat egyedül, így esetleges megküzdési stratégiákkal is könnyebben megbirkóznak.