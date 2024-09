ADHD: figyelemzavar, hiperaktivitás? Tegyünk rendet! – A szakértő válaszol

Terápia

Fontos hangsúlyozni, hogy nagyon jelentős eltérés van a kezeltek és a nem a kezeltek életminősége, sorsa között. Az ADHD az élet minden területére bekúszik, befolyásolja a gyerek és később a felnőtt életét.



Máshogy csinálják a dolgaikat, súlyos esetben sehogy, enyhébb esetben pl. sokkal lassabban. Emiatt nagyon sok rossz élményük van, a társaik kollégáik gyakran rájuk szólnak, hogy mit csinálnak már megint, miért úgy csinálják, miért olyan lassúak stb. Rengeteg kudarc, bántás éri az ADHD-s gyereket és felnőttet egyaránt. Emiatt az önértékelésük, önbizalmuk jelentősen sérül. Sajnos mire szakemberhez kerül egy gyerek, addigra ez jelen van. Kialakul a motiváció hiány, aláásott kompetenciaérzés, szorongás, agresszív reakció. A kezeletlen ADHD-s betegek 80 százalékánál alakul ki pszichiátriai betegség 18 éves korukra.

Ilyen lehet például a szorongás, depresszió, függőség, személyiségzavarok, illetve bizonyos gyerekkori viselkedészavarok áthúzódása felnőtt korra. Ezért szükségszerű, hogy az ADHD terápiája multimodális legyen, tehát több támadási ponton is segíteni kell. A tudományos bizonyítékokkal alátámasztott (evidence-based) terápiák egyike a gyógyszeres kezelés, ami a legfontosabb és leghatékonyabb. Emellett a viselkedésterápiának is nagy jelentősége van, amely elsősorban megtanítja a szülőt, majd a szülőn keresztül a gyereket, hogy hogyan bánjon jól magával különböző szituációkban, ezzel el tudja kerülni a szenvedést okozó viselkedéseket. Különálló csoportba soroljuk a kiegészítő terápiákat, például a szenzomotoros fejlesztést, ami alapvető fontosságú, vagy a Neurofeedback-et. A beteget óvni kell a folyadékhiánytól, oxigénhiánytól, alváshiánytól. Szüksége van szabad levegőre, napfényre, testmozgásra, ezek emelik a dopaminszintet. A közepes intenzitású ritmikus testmozgás a leghatékonyabb. Elsők között ajánlott a lovaglás, vizes sportok, falmászás, íjászat, küzdősportok, foci, kosárlabda. Az ideális, ha naponta 5-6x20-30 perc rendszeres testmozgás megoldható, ezzel - karanténban szerzett tapasztalatok alapján – sok esetben akár a gyógyszeres kezelés és kiváltható. Az étrendkiegészítők is fontosak: Omega 3, D-vitamin, magnézium, cink, probiotikum, flavinoidok. Az eliminációs diéta is hasznos, lehetőleg célzottan, ételérzékenységi vizsgálat alapján ajánlott bevezetni - javasolja dr. Csiky Miklós.

Majd kinövi? A hiperaktivitást csak a gyerek egy része növi ki a felnőttkor elejére, nagyobb részüknél legfeljebb ellensúlyozni lehet különböző módszerekkel, terápiákkal a problémát. A gyermekkorban megfelelően kezelt esetek jó eséllyel felnőttkorban is egyensúlyban maradnak, életvezetési nehézségeik kevesebbek és enyhébbek. Sajnos, mivel a szülők többsége úgy véli, hogy majd idővel benő a gyerek feje lágya magától, nem kérnek semmiféle segítséget. Ennek pedig súlyos következményei lehetnek.

Mikor jelentkeznek a tünetek?

A legnagyobb diagnosztikus csúcs elsős és másodikos gyerekeknél tapasztalható. Ennek oka, hogy minden átlépéskor - tehát amikor a gyerek iskolába, felső tagozatba, gimnáziumba kerül, önálló élet kezd - a megnövekedett terhelés előhívja, felerősíti a tüneteket.