Alig bírod szusszal az edzés első 10 percét? Ez történik ilyenkor a testedben

Az testedzés legmegerőltetőbb része az első néhány perc, így sokan hajlamosak feladni. Pedig a testmozgás számos olyan pozitív hatással jár, ami miatt érdemes folytatni. Segítünk megérteni, hogy mi folyik le a szervezetedben, amikor nekivágsz az edzésnek, hogy motivációval felvértezve kezdhesd el.

Általános tapasztalat, hogy sportoláskor mindig az első percek a legnehezebbek

Forrás: Shutterstock

Edzés elején felszökik a pulzusszám

Érdekes testi jelenség, hogy a szívverés már a testmozgást megelőzően fokozódik, már az is elég ha csak rágondolunk. Ezért egy speciális stresszhormon, a noradrenalin a felelős, ami előzetesen felkészíti a szervezetet a mozgásra.

Amikor a testmozgás elkezdődik, a pulzusszám tovább emelkedik, a szív percenként 50-et vagy még többet verhet.

Közben az erek összeszűkülnek, nő a vérnyomás, hogy az oxigén, valamint a mozgáshoz szükségek tápanyagok az izmokba jussanak. Rendszeres testmozgást végzők ezen a folyamaton gyorsabban átesnek, mivel izmaik alkalmazkodtak a fokozott igénybevételhez.

Felpörög a légzés

Magától értetődő, hogy amikor edzés közben megnő a szervezet oxigénigénye

Forrás: Shutterstock

Magától értetődő, hogy amikor edzés közben megnő a szervezet oxigénigénye, és több szén-dioxidot is kell eltávolítania, akkor a légzés is nagyobb fordulatszámon kezd pörögni. A borda és rekeszizmok keményebben dolgoznak, akár 15x több oxigént szívunk be, mint nyugalmi állapotban.

A vér nagy része a tüdőbe és végtagokba kerül

Amikor testünk mozgásba lendül, az izmoktól olyan jeleket kap az agy, hogy ott van szükség a tápanyagokra, a szervezet pedig azonnal cselekszik: a mozgás szempontjából kevésbé fontos testrészekben csökkenti a véráramlást, a vér nagy részét pedig a vázizmokba koncentrálja.

Az edzés első 10 másodpercében a foszfokreatin raktárakból fedezi szervezetünk a vázizmok megnövekedett energiaigényét.

Az agy magasabb fokozatra kapcsol

Testmozgás jótékony hatásai nemcsak a testet, hanem az elmét is érintik, ugyanis edzés közben az agy aktivitása is megnő. Agyunk a testedzés első néhány percében egyfajta előkészítő szakaszban van, amikor még az izmok vérellátása növekszik meg, közben emelkedik a pulzusszám és fokozódik a légzés.

Később az agy is fokozott tápanyag- és oxigénellátásban részesül, ami felpörgeti az éberséget. Edzés segíti az új neuronok létrejöttét, amik elsősorban az emlékezésért felelősek, így javulnak a kognitív képességek is.

Felszabadulnak a hormonok