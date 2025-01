Te is függő vagy, ha ezt fogyasztod: napokig tart lejönni róla

A legtöbb embernek fontos a reggeli rutin: forró zuhany, a hírek átolvasása, egy pirítós, forró kávé. Az viszont minden bizonnyal meglep, hogy a rutinod egyik eleme függőségre utalhat.

Függőséget okozhat a kávéban lévő koffein.

Úgy lehetsz függő, hogy nem is tudsz róla

Veszély a bögrédben

Hidd el, mi teljesen megértjük, ha nem vagy alkalmas a szocializációra az első csésze kávé előtt. Arról nem is beszélve, manapság milyen rituálé alakult ki a kávézás körül: kotyogós, kapszulás, szőke vagy fekete, tejjel, habbal, szigorúan zabbal, hidegen, melegen, vagy csak egy huzat eszpresszóként– a lehetőségek tárháza végtelen. Vannak, akik egy napindítóval beérik és akadnak olyanok is, akik desszert helyett is ezt fogyasztják. De mi az egészséges mennyiség?

Kávéfüggőség

Azzal valószínűleg nem árulunk el nagy meglepetést, hogy a kávéban koffein található, de azt tudtad, hogy a koffein egy pszichoaktív drog?

Stimulánsként hat a központi idegrendszerre és képes fokozni az anyagcserét, a koncentrációt és javítja a hangulatot. Fogyasztása fizikai függőséget okozhatnak, ami kémiai változásokhoz vezet az agyban.

A napi bevitel gyorsan koffeinfüggőséghez vezethet, amelyet sóvárgás és elvonási tünetek jellemeznek, ha csökkentik a megszokott mennyiséget. Mint minden drog, a koffein is túladagolható, ami hasmenéssel, fejfájással, hányással és émelygéssel járhat.

A szakértők szerint az ideális mennyiség nagyjából napi 600 milligramm körül van.

Mik a koffein függőség jelei?

Azon kívül, hogy a város baristái fejből tudják a neved, még számos tünete lehet a függőségnek.

Fejfájás: ha azonnal hasogatni kezd a fejed amikor kihagyod a reggelit kávét, akkor bizony túlzásba vitted a kávé mennyiséget.

A koffein érszűkítő, azaz korlátozza a véráramlást, ami hatékony fejfájás csillapítóvá teszi, de ha megszoktad az állandó löketet, egy nap kihagyás erős fejfájást okozhat.

Rossz hangulat: morcos vagy a reggeli kávé előtt? Nem csoda, hiszen a koffein stimuláns, és serkenti örömközpontunkat.

Stimulálja az agyunk dopaminreceptorait, olyan, mint a kokain és más bizonyos drogok, csak nem olyan durva mértékben.

Nehéz összpontosítani nélküle: a koffein adrenalint kölcsönöz a szervezetnek, ami segíthet ébernek és koncentráltnak maradni, ami azonnal meg is szűnik, ha megvonják azt.

Feszültség: a koffeinbevitel szorongáshoz és pánikrohamokhoz is vezethet néhány embernél, különösen azoknál, akik hajlamosak a mentális egészségügyi problémákra.

Ha a szokásosnál idegesebb vagy, próbáld csökkenteni az adagod.