Kitört a járvány: olyan horrorvírus szedi az áldozatait, ami súlyos vérveszteséget is okozhat

Tanzániában most először jelentettek Marburg-vírusos megbetegedéseket, és a helyzet egyre súlyosbodik! Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) máris figyelmeztetett, hogy a vírus gyorsan terjedhet, és hatalmas fenyegetést jelent. De mi is ez a veszélyes vírus?

Tanzánia elnöke bejelentette a Marburg-vírus, az ebolához hasonló horrorvírus kitörését. Samia Suluhu Hassan elnök egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egészségügyi hatóságok megerősítettek 1 marburgi esetet Kagera északnyugati régiójában. A marburgi horrorvírus a gyümölcsdenevérektől származik

Forrás: Shutterstock Horrorvírus jelent meg Afrikában Január 14-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy feltételezett marburgi járványról számolt be az országban, és öt nap alatt kilenc gyanús esetet és nyolc halálesetet regisztrált Kagerában. Mi az a Marburg-vírus, és mennyire veszélyes? A hétfői sajtótájékoztatón, amelyet a WHO-val közösen tartottak, Samia elnök elmondta, hogy kormánya fokozta erőfeszítéseit, és csapatot küldtek az összes gyanús eset kivizsgálására. A Marburg-vírus rendkívül fertőző, és olyan tünetekkel jár, mint a láz, az izomfájdalmak, a hasmenés, a hányás és bizonyos esetekben a súlyos vérveszteség miatti halál. Orr-, szem- és ínyvérzés is előfordulhat. A WHO szerint a vírus átlagosan az általa megfertőzött emberek felét megöli. Tanzánia azt állítja, hogy az 1 megerősített eset mellett a hatóságok 24 másik embertől vettek mintát, akikről azt gyanították, hogy fertőzöttek. Ezek mind negatívak lettek. Eközben a WHO által bejelentett nyolc haláleset okát még nem hozták nyilvánosságra. Tanzánia első marburgi járványa 2023 márciusában történt a Bukoba kerületben. Hat ember halálát okozta, és csaknem két hónapig tartott. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerint a tanzániai járvány globális kockázata "alacsony". Annak ellenére, hogy nincs jóváhagyott kezelés vagy vakcina, a járványok gyorsan megállíthatók - mondta. A WHO nem tanácsolja a korlátozásokat, együttműködést javasolnak. A Marburg-vírus a gyümölcsdenevérektől, majd a fertőzött egyedek testnedveivel való érintkezés útján terjed az emberre. A vírus ellen nincs specifikus kezelés vagy vakcina, bár a kísérletek folyamatban vannak.