Súlyos betegséggel küzd Liptai Claudia

Akármennyire is szeretnék elhitetni velünk (és magukkal), hogy a sztárok is csupán evő-alvó-lélegző emberek, néha az ő életük sem mentes a megpróbáltatásoktól. Liptai Claudia, aki hosszú éveken át hozta a tökéletességet, most végre őszintén beszélt az egészségügyi állapotáról, és arról, hogyan éli meg, hogy betegségekkel kell szembenéznie.

Liptai Claudia felvállalja a betegségét

A Liptai Claudia az Instagram oldalán osztotta meg, hogy jelenleg egy komoly betegséggel küzd, ami nemcsak a fizikai állapotát, hanem a lelki egyensúlyát is megterheli.

Amikor szeptemberben kórházba kerültem, komoly lelkiismereti problémával küzdöttem. Éreztem, hogy valami nincs rendben, de aztán rájöttem, hogy ebben a szakmában nem lehet helye a gyengeségnek

– mondta Liptai a videójában, amelyben megosztotta, hogy mióta a közönség előtt dolgozik, mindig elvárás volt, hogy tökéletesnek mutassa magát.

Bár a betegség miatt pihenésre lenne szüksége, Liptai nem engedheti meg magának, hogy leálljon.

Négy napja küzdök egy komoly gyomorvírussal, de nem tudok pihenni. A nézők elvárják, hogy ott legyek és jól teljesítsek. Az adrenalin hajt, hogy mindent beleadjunk, hiszen a színpadon nincs helye kifogásoknak

– árulta el. A színésznő még súlyos betegsége ellenére is úgy érzi, hogy kötelessége folytatni a munkáját, és mindent megtenni, hogy a közönséget ne hagyja cserben.