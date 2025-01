A Michigani Állami Egyetem szerint a mikrohullámú sütők egyenetlenül melegítik és főzik meg az ételt, és úgynevezett „hideg foltokat” hagynak maguk után, ami lehetővé teszi a káros baktériumok túlélését az ételekben az újramelegítési folyamat során. Ráadásul a mikrohullámú sütőben újramelegített ételek nem mindig olyan finomak, mint eredetileg voltak, a maradékok kiszáradhatnak vagy akár túl is sülhetnek.

5 étel, amit tilos mikrohullámú sütőben melegíteni

Mutatjuk, melyik az az 5 étel, amelyiket tilos mikrohullámú sütőben melegíteni

1. Főtt tojás

Kiváló fehérjeforrás, ráadásul finom is, könnyű magaddal vinni, akár ebédre is. De inkább edd hidegen, mert nagy baj is okozhat, ha mikróba teszed.

„Soha ne mikrózzuk a keménytojást. Gőz és nyomás keletkezik a tojásfehérjében és ez robbanáshoz vezethet, amikor a tojást felvágjuk. Ez a robbanás megtörténhet a mikrohullámú sütőben, a tányéron vagy ami ijesztőbb, a szánkban is, amikor beleharapunk a tojásba” —mondta Amanda Holtzer dietetikus.

2. C-vitaminban gazdag élelmiszerek

Mivel a C-vitamin egy vízben oldódó vitamin, amely nagyon érzékeny a hőre, ezért nem mikrózható, hiszen a magas hő hatására a C-vitamin lebomlik és megsemmisül a szakember szerint. A C-vitaminban gazdag élelmiszerek közé tartozik a brokkoli, a paprika, a bogyós gyümölcsök és a leveles zöldségek. Ezeknek az ételeknek a nyers fogyasztását ajánlja a dietetikus.

3. Csirke

Élelmiszer-biztonsági szempontból a csirke újramelegítése általában teljesen biztonságos.

„Minőségellenőrzési szempontból azonban nem javasolnám a csirke újramelegítését. Ha a csirkét főzés után a hűtőben tárolják, a húsban lévő zsírok oxidálódhatnak, ami megváltoztathatja a csirke kémiai szerkezetét és ezáltal az ízét is. Ezután, amikor újra felmelegítjük, minden nedvesség, ami a csirkében volt, elpárolog, így olyan húst kapunk, amelynek sem az íze, sem az állaga nem megfelelő” — magyarázza el a dietetikus, aki azt javasolja, hogy a megmaradt csirkét olyan receptben használjuk fel, amely nem igényel újramelegítést, például csirkesalátás szendvicsben vagy wrapben.