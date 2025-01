A világ legősibb desszertjének receptje i. e. 1750-ből: így készítheted el a mersut

Az ókori Mezopotámia nemcsak az első írott emléknek, de a legősibb lejegyzett desszert receptnek is a szülőhazája. A világ legrégebbi desszertje, a mersu nemcsak kora miatt érdekes, hisz ízletes, érdekes ízkombinációt alkot és még egészséges is. Most te is megízlelheted a történelem egy szegletét.

Az ókori Mezopotámiából származik a legősibb lejegyzett desszert recept, a mersu.

Forrás: Shutterstock

A mersu desszert emlékei

Ez a különleges desszert recept Hamurapi idejéből származik, mely a gasztro történelem egyik legjelentősebb lelete, még i. e. 1750-ből. A Yale Egyetem Babiloni kollekciójának 3 agyagtáblájának egyikén található a mersu recept, melyek a világ legrégebbi szakácskönyveinek számítanak, habár a „szakácskönyv” kifejezés félreértésre adhat okot, mivel az ókori Mezopotámiában csak a papok és királyok olvastak.

Nem konkrét főzési tipp volt megírásukkal a cél, hanem a kor emberének szokásait akarták lejegyezni.

Így készítheted el a Mersut, a világ legősibb desszert receptjét

Összesen két összetevőt, datolyát, illetve pisztáciát tartalmaz ez az ősi ínyencség. A pisztácia már i. e. 6700 óta szerves része az ókori kelet népeinek étrendjének, a datolyapálmát és termését pedig szentként tisztelték Mezopotámiában, a termékenységgel és élet körforgásával hozták összefüggésbe. Emiatt következtetni lehet rá, hogy ez a desszert ünnepi étel volt.

Ez a különleges desszert sós és édes ízek páratlan kombinációját alkotja, tele van fehérjével, természetes cukorral, valóságos energiabomba. Emiatt remek csemege edzés előtt, vagy munka, tanulás közben.

Ez az ősi datolyás-pisztáciás desszert más magvakkal is bátran kombinálható.

Forrás: Shutterstock

Hozzávalók:

2 csésze pisztácia

2 csésze magozott datolya

Mersu desszertgolyók elkészítése:

1. Hámozd meg a pisztáciákat.

2. A meghámozott pisztáciát helyezd egy mozsárba, majd porítsd össze úgy, hogy maradjanak benne nagyobb darabok is.

3. Mosd meg és magozd ki a datolyákat, majd aprítsd fel egy késsel.

Tipp! Ha épp nincs otthon mozsár, darálóban is elkészíthető ez a desszert, ilyenkor azonban figyelni kell, hogy ne őröljük a hozzávalókat túl finomra.

4. A felaprított datolyát nyomd szét mozsárban, míg egy viszonylag híg masszát nem kapsz. Ha túl sűrűnek találod, vízzel lágyíthatod.

5. A datolya-masszát gyúrd hozzá az őrölt pisztáciához, majd formálj belőle apró golyókat.

6. A kész mersu desszertgolyókat forgasd bele a maradék pisztácia porba.

Elkészítés után azonnal fogyasztható a világ legrégebbi desszertje, mézzel pedig tovább édesíthető.