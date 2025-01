Kiderült a japánok titka: ezért olyan sikeres ott az öregedés lassítása

Az egész világ csodájára jár a japánok elképesztő fiatalosságának és lassú öregedésének. Meglepő, de páratlan egészségi állapotuk egy egészen apró dolognak köszönhető. Kutatások felfedték, miért épp náluk a leghatékonyabb az öregedés lassítása.

A japán életmód kulcsfontosságú abban, hogy miért olyan sikeres náluk az öregedés lassítása.

Forrás: Shutterstock

Mi kell ahhoz, hogy hatékony legyen az öregedés lassítása?

Folytassunk akármilyen életmódot, orvosi kutatások alapján akkor sem élhetünk 120 évnél tovább, mivel ez a sejtek osztódásának végső határa. Az öregedést gyorsítják a szabadgyökök, testünkbe került méreganyagok, de komoly szerepe van benne a genetikának is.

Az emberi test öregedése ma már a számos diéta, az étrend-kiegészítő, és a sportos életmód révén lassítható, tehát a sokat emlegetett aktív életmód, testmozgás és változatos táplálkozás kulcsfontosságú. Egy nemrégiben végzett kutatás eredménye szerint, a legnagyobb változást az öregedés lassításában mégis az étrend képes hozni.

A japán életmód titka

Talán semmi sem árul el többet arról, hogy a japán életmód egészséges, mint a tény, hogy a fejlett országok közül náluk a legalacsonyabb az elhízottak aránya, kevesebb, mint 4%. Emellett relatíve alacsony náluk a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya, és bizonyítottan lassabb náluk a biológiai öregedés.

Ez többek között az egészséges, rizsben, hínárban, halban, zöldségekben, valamint szójában gazdag japán étrendnek köszönhető.

A japán étrend mellőzi a hozzáadott cukor, feldolgozott élelmiszereket és magas zsírtartalmú ételeket, de elterjedt náluk a 80%-os szabály is, ami azt takarja, hogyha nagyjából jól laktak, akkor abbahagyják az evést. Egészséges étrendjüknek köszönhetően a lassabb öregedés még az elhízott, dohányzó, alkoholt fogyasztó japánok esetében is megfigyelhető. Relatíve sokat sétálnak, a mozgás mindennapi éltük része, de hosszú életük titka lehet a keleti filozófiák követése, mértékletes alkoholfogyasztásuk is.

A japán étrend mellőzi a hozzáadott cukor, feldolgozott élelmiszereket és magas zsírtartalmú ételeket.

Forrás: Shutterstock

Kék zóna Japánban Kék zónáknak nevezzük a föd azon területeit, ahol az átlaghoz képest jóval tovább élnek az emberek. Az egyik ilyen kék zóna a Japánban található Okinawa szigete.

Az elöregedő japán társadalom kihívásai

Az, hogy a japánok lassan öregszenek és az idősek sokáig munkaképesek maradnak, átrendezte a népességet, ugyanis a japán társadalom rohamosan öregszik. 125 milliós lakosságának 29%-a már betöltötte a 65. életévét, ez a szám pedig rohamosan növekszik.

Sokkoló tény, de Japánban több felnőttpelenkát adnak el, mint babáknak valót.

Nyugdíjrendszerük az összeomlás felé robog, óriási náluk a munkaerőhiány, ami már a gazdasági növekedésnek is gátja. A rossz gazdasági helyzet miatt egyre több japán nyugdíjas marad a munka világában, amivel viszont a fiatalokat szorítják ki onnan, közben a nyugdíjas bűnözők száma is megemelkedett.