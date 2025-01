Reggeli edzés vagy esti futás? Kiderül, mely napszakban érdemes testedzést végezni!

Az, hogy mikor a legjobb sportolni, két táborra osztja az embereket: az egyik csapat a reggeli edzésre esküzik, míg a másik az esti futás szerelmese. Azonban tudományos érvekkel is meg lehet indokolni, mikor érdemes testmozgást végezni. Összegeztük a szakértők véleményét.

Fantasztikus hatással van ránk a testmozgás. Vajon reggel vagy este érdemes végezni?

Forrás: Shutterstock

Mik a reggeli edzés előnyei?

Főleg a pacsirta típusú, azaz a korán kelő emberek bizonygatják a reggeli edzés előnyeit; állításuk szerint így sokkal energikusabban és vidámabban vágnak neki a napnak. Ez a feltevés nem is alaptalan, hisz a testmozgás során endorfin szabadul fel a szervezetben, mely stresszcsökkentő és hangulatjavító hatású, ráadásul a mozgás még az energiaszintet is növeli, mivel edzés közben az emésztés szinte teljesen leáll, és felpörög az anyagcsere, így kevésbé éhesek a nap folyamán. Emellett, akik rendszeresen reggel edzenek, több zsírt égetnek és energikusabbak is.

Esti testmozgás jótékony hatásai

Reggel kocogni kétségtelen pozitív hatásokkal jár, ám az esti futás, torna előnyei mellett sem szabad elmenni. A mindennapi stressz tökéletes levezetése az este vagy késő délután végzett mozgás, emellett páratlanul alkalmas izomépítésre, mivel ekkor az ideális a kortizol és tesztoszteron aránya. További érv az esti futás mellett, hogy könnyebben napirendünkbe illeszthető.

Miért nem érdemes reggel vagy este edzeni?

Minkét napszakban végzett sporttevékenység ellen is felhozhatók érvek. Reggel még relatíve alacsony a testhőmérséklet, ezért hosszabb bemelegítés szükséges, így a húzódások, görcsök kockázata is magasabb. Az esti edzés elleni legnyomósabb érv, hogy felpörgeti a szervezetet, így nehezebben alszunk el, ami rontja a regenerációs folyamatokat.

Sportága válogatja, mikor érdemes végezni: a kardio, illetve az aerob testmozgást, például a biciklizést, a kocogást, az úszást a délelőtti órákban, míg csapatsportokat és erőléti edzéseket inkább kora este javasolt.

Sportága válogatja, mikor a legjobb a testedzést végezni.

Forrás: Shutterstock

Reggel vagy este? Eddz inkább a nap közepén!

Végezzük reggel vagy este, a testmozgás jótékony hatásai mindig érvényesülnek, szervezetünk szempontjából azonban egy másik, egészen meglepő napszak az ideális.

Testhőmérsékletünk, aktivitásunk és reakcióidőnk délután 2 és 6 között éri el csúcspontját, így ha ebben az időszakban sportolunk, nem lőhetünk mellé.

Izmaink, ízületeink állapota, hormon és enzimtermelésünk ebben az időszakban van a legjobb állapotban, ami ideálissá teszi napi testmozgásunk elvégzésére. A reggeli órákkal szemben ilyenkor állóképességünk, valamint a szervezet oxigénfelvétele is ebben az időszakban a leghatékonyabb. A lényeg viszont az, hogy mozogjunk, és élvezzük a sportokat, a többi már részletkérdés.