Így jelzi a tested, ha túlzásba vitted az edzést

A rendszeres testmozgás szó szerint boldogságot okoz a közben felszabaduló endorfin miatt, és a stresszt is hatásosan csökkenti. Az edzés emellett a határok feszegetéséről is szól, de ennek ha nem figyelsz, könnyen túledzés lehet a vége, ami hosszú távon megbosszulhatja magát. Meglehet, hogy eleinte csak annyit veszel észre, hogy rosszabbul megy az edzés, ezért még jobban erőlteted – de idővel a fáradtság mellett más tünetek is jelezhetik, hogy túlzásba vitted. A szervezeted időben figyelmeztet, érdemes figyelni a jeleket!

A rendszeres testmozgás szó szerint boldogságot okoz, de vigyázz, ne vidd túlzásba

Fájdalmat is okozhat a túledzés

A túlzásba vitt edzés egyik legelső és legbiztosabb jele, hogy mozgás közben vagy után fájdalmakat tapasztalsz vagy az izmaidban, vagy az ízületeidben. Ha edzés közben bármilyen fájdalmat tapasztalsz, szakemberek szerint érdemes abbahagyni a mozgást, hiszen valószínűleg egy kisebb sérülés okozza a problémát, ami nagyobb bajjá nőheti ki magát. Ilyenkor hagyni kell regenerálódni a sérülést, és akkor folytatni a mozgást, amikor már teljesen meggyógyult.

Nehézkesen megy az edzés

A túlterhelés abban is megmutatkozhat, hogy azt a gyakorlatsort, amit legutóbb teljesítettél, most csak kínszenvedések árán tudod végigcsinálni, és elmegy a kedved is az egésztől. Nem csoda, hiszen még olyan sportnál is előfordulhat ez, amit egyébként imádsz, ha teljesen kizsigereled közben a szervezetedet. Bármennyire is tetszik az adott mozgásforma, tarts pihenőnapokat, így elkerülhető a túledzés.

Állandósult izomláz

Az izomláz természetes velejárója a mozgásnak, főleg, ha kimerítő volt az előző napi edzés, ám ha nem múlik el egy-két nap alatt sem, akkor valószínűleg túlzásba vitted az edzést. Ha jobban megnyomod a gyakorlatokat, attól nem fejlődnek az izmok, sőt, inkább regresszió lép fel, hiszen a lazításra, regenerálódásra szükségük van.

Gyakran vagy beteg

Ősszel nem csoda, ha valaki időnként felső-légúti megbetegedésben szenved, de ha folyamatosan elkapsz minden vírusfertőzést, az a legyengült immunrendszer jele is lehet. A mozgástól alapvetően erősödik az immunrendszer, de túledzés esetén ennek éppen az ellenkezője igaz, hiszen ha kizsigereled a tested, nem marad energiája leküzdeni a kórokozókat.