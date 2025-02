Demi Moore elmondta, hogy van most a nagybeteg Bruce Willis

Demi Moore karrierje szárnyal

Miközben Demi Moore továbbra is támogatja volt férjét és családját, karrierje is új lendületet vett: Oscar-díjra jelölték a The Substance (A szer) című filmben nyújtott alakításáért. „Hollywoodban sokáig az volt a narratíva, hogy egy bizonyos kor felett a nők háttérbe szorulnak, de most végre látjuk, hogy a történeteink fontosak és van hely számunkra” – mondta a jelölése kapcsán Moore, akiről azt beszélik, új párra talált.