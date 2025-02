Évek óta nem látott erősségű a járvány: egész családok dőlnek ágynak

Még mindig rengetegen influenzásak, tele vannak a rendelők, a patikák. Ilyenkor alapvető, hogy nem megyünk közösségbe, de mit tegyünk, hogy a családtagjainkra se ragasszuk rá a fertőzést.

Tombol az influenza, rengeteg a beteg

Tarol az influenza: kerüljük a tömeget és vigyázzuk a szeretteinkre

Bár talán lassan túl vagyunk a tetőzésen, még mindig beteg a fél ország. Idén az influenza leginkább az iskoláskorúakat érinti és ahogy mindig, az idősekre és a krónikus betegségekben szenvedőkre a legveszélyesebb: a háziorvosok azt tanácsolják, az oktatási intézmények halasszák márciusra a farsangi jelmezbálokat, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg. Tehát miközben jó esetben alapvető, hogy influenzásan kerüljük a tömeget és lehetőleg sehová nem megyünk betegen, hogyan vigyázzunk a családtagjainkra és ők mit tegyenek, hogy ne kapják el a vírust.

Fontos! Az influenzát vírus okozza, így semmiképpen se kúráljuk magunkat antibiotikummal. Egyrészt enm használ, másrészt a gyakori használata antibiotikum-rezisztencához vezet. Ha egy hét-tíz nap után se vagyunk jobban, felmerülhet a bakteriális felülfertőzés lehetősége, de ezt az orvosnak kell megállapítania.

Így előzzük meg, hogy az egész család beteg legyen

Gyakori, hogy ha a család egyik tagja influenzás lesz, a betegség végigsöpör mindenkin, sőt, pár hét után a mutálódott vírust újra elkaphatjuk. Hiába próbáljuk elkerülni a bajt, és a beteget külön szobába fektetjük, a cseppfertőzéssel terjedő influenzavírus megül a tárgyakon is, amelyekről könnyen a szervezetünkbe juthat a kórokozó. Alapvető, hogy a tárgyakat, kilincseket, csapokat, telefonokat és a klaviatúrát gyakran fertőtlenítsük és rendszeresen mossunk kezet és maszkot sem árt viselnünk. Figyeljünk arra is, hogy ne nyúljunk a szánkhoz vagy az arcunkhoz. Az influenzavírusok papíron és ruhán 8-12 órán megőrzik fertőzőképességüket, míg kilincseken, asztallapon 24-48 órán át, viszont nedves felületeken akár 72 órán át is fennmaradnak.