Hivatalosan is szingli: telt házas koncertjén küszködött könnyeivel Jennifer Lopez - Videó

Telt ház előtt lépett fel Abu Dhabiban Jennifer Lopez. Az énekesnő a könnyekig meghatódott: aminek magánéleti oka is van.

Jennifer Lopez és Ben Affleck jogilag is egyedülállók lettek

Jennifer Lopez meghatódott: hivatalosan is szingli

Jennifer Lopez alig tudta visszafolytani a könnyeit a teltházas koncertjén Abu Dhabiban. Úgy tudni, ennek több oka is volt: egyrészt meghatotta a közönség szeretete, de arról sem tudott megfeledkezni, hogy nem sokkal előtte nyilvánították jogilag egyedülállónak - írja a TMZ. Az 55 éves világsztár a színpadon köszönetet mondott a közönségnek, miközben kis híján elsírta magát. „Most igazán szeretettnek érezhetem magam” – mondta és a videót a közösségi oldalára is feltöltötte.

A válás története

Lopez 2024. augusztus 20-án, második házassági évfordulójukon adta be a válókeresetet, január 6-án állapodtak meg a válás részleteiben, most pedig az a házasságuk jogilag is végetért. A válási megállapodás értelmében - mivel házassági szerződést nem kötöttek - mindkét fél megőrizte azt a vagyont, amelyet az együtt töltött idő alatt saját projektjeiből szerzett. Egyelőre nem világos, hogy mi lesz a sorsuk 60 millió dolláros Beverly Hills-i kastélyukkal, amely már hónapok óta a piacon van.

Lopez elhagyja Affleck nevét

Jennifer Lopez a hírek szerint visszaveszi leánykori nevét, a Jennifer Lynn Lopezt, ezzel is jelzi, hogy lezárta életének a Benhez fűződő fejezetét. Egy közeli ismerőse szerint az énekesnő izgatott és hisz benne, hogy a 2025 sikeres év lesz számára.