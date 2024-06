A migrén megelőzhető, ha néhány szokásunkon változtatunk

A migrén általában rohamokban jelentkező, lüktető fejfájás, ami mellé émelygés, hányinger, fényérzékenység is társulhat. Van, aki teljesen munkaképtelen lesz tőle, másoknál nem erősödnek fel nagyon a tünetek, de így is kellemetlenek. Okai még nem teljesen tisztázottak, de az időjárási frontok, illetve a menstruáció és terhesség ideje alatti hormoningadozások mellett kiválthatják rossz szokások is, melyek elhagyása a migrén megelőzése szempontjából nagyon fontos.

A migrén megelőzése érdekében próbáljunk ki stresszkezelő technikákat.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 DimaBerlin/Shutterstock.

A migrén megelőzése a megfelelő alváshigiéniával kezdődik

Minden szempontból jót tesz az egészségünknek, ha naponta 7-9 óra pihentető alvásban van részünk. A migrént kiváltó okok között első helyen szerepel az alváshiány.

Sokszor a stressz okozza

A migrén az esetek 70%-ában stressz miatt alakul ki. Nehéz a stresszes helyzeteket elkerülni, de érdemes tudatosan figyelni, mik okoznak bennünk feszültséget, és stresszoldó technikákat alkalmazni, például légzésgyakorlatokat, vagy meditációt. Így kisebb eséllyel jön a migrénes roham.

Mozgásszegény életmód miatt is lehet

A migrén megelőzése során az egyik leghatékonyabb módszer a rendszeres testmozgás, hiszen ennek hatására a szervezetben olyan anyagok szabadulnak fel, melyek csökkentik a fájdalmat, a szorongást. Migrénre hajlamos egyéneknek azonban érdemes fokozatosan kezdeni a sportolást, mert a túlságosan kimerítő edzés is rohamokat provokálhat.

Fejfájdító az egészségtelen étrend?

Akire rendszeresen lecsap a migrén, annak érdemes arra is odafigyelnie, hogy mit eszik, hiszen bizonyos élelmiszerek csak rontanak a helyzeten. Ugyan mindannyian mások vagyunk, azok, akik rendszeresen szenvednek migréntől, többek között a csokit, a sajtot és tejtermékeket, a koffeint, az alkoholt, és a mesterséges édesítőszereket szokták megjelölni, mint provokáló tényezőket.