Friss hírek Ónodi Henrietta állapotról - Szívhez szóló sorokat tett közzé testvére

Ahogy megírtuk, hiába van rendben kardiológiai szempontból, továbbra is éjjel-nappali felügyeletre és gondozásra szorul Ónodi Henrietta. Testvére időről időre beszámol arról, milyen állapotban van most a volt tornász.

Ónodi Henrietta lassan de biztosan halad a gyógyulás felé

Forrás: https://www.gofundme.com/

Ónodi Henrietta ideje nagy részét ágyban vagy tolószékben tölti

Ónodi Henrietta testvére a GoFundMe oldalán tett közzé néhány napja pár sort a sportoló állapotáról. „Üdv mindenkinek, néhány biztató pozitívumot szeretnék megosztani veletek. Heni mindig mindkét nyelven próbál kommunikálni. Sokat ért angolul és magyarul egyaránt. Míg társalgás közben folyékonyabban beszél angolul, addig magyarul is beszél magyarul, és igyekszik lefordítani az érdeklődőknek. Sok régi magyar gyerekdalt szívesen énekel. Amikor felcsendül kedvenc dala, akár magyarul, akár angolul, mindkét nyelven együtt énekel. Hát nem lenyűgöző az emberi agy? Az olimpiai aranyéremre nem emlékszik, a "Kukkori Kodkodára" viszont igen. Ez nagy öröm számunkra, hálásnak és reménykedőnek kell maradnunk. Amíg a fejlődése folytatódik, még ha lassú is – nagyon lassú – boldognak kell lennünk. Sokat nevet, de sír is, és mi is sírunk vele. Mozgásai még mindig korlátozottak; ideje nagy részét ágyban vagy tolószékben tölti. Ez nem csak fizikailag fájdalmas, hanem lelkileg is megterhelő. Folyamatosan részesül terápiákban, nagy hangsúlyt fektetve a foglalkozási és logopédiai terápiára. Heni nevében köszönetet mondunk mindenkinek, aki támogatja ebben a szívszorító, nehéz és kihívásokkal teli helyzetben” - írta Ónodi-Klausler Barbara.

Ez egy hihetetlenül nehéz folyamat

„Heni mindent a nulláról tanul újra. Már most jelentős előrelépést tett, de még hosszú út áll előtte. Sajnos szinte semmilyen emléket nem őriz a múltjáról, ami azt jelenti, hogy teljesen újra kell tanulnia önmagát. Ez egy hihetetlenül nehéz folyamat mind Heni, mind a családja számára, de mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobb életminőséget biztosítsák számára” - tette közzé Barbara a minap és hozzátettehogy testvére továbbra is éjjel-nappali gondozásra szorul, ebben egy ápoló segít neki napi 10 órában, a fennmaradó ellátást a családja vállalja, szakemberek támogatásával.