Friss hírek Ónodi Henrietta állapotáról: még sok pénz kell a gyógyulásához

Ónodi-Klauser Barbara a GoFoundMe oldalán írt arról, hogy van most testvére, akinek felépülése egyelőre nagyon távolinak tűnik, bár a részeredmények biztatóak, nagy út van még Ónodi Henrietta előtt. Barbara beszámolójából kiderül, hogy Henrietta minden kardiológiai vizsgálaton átment, és az orvosok szerint kardiológiai szempontból tökéletes egészségnek örvend, de ez nem jelenti azt, hogy már nincs szüksége segítségre.



Jobban van Ónodi Henrietta, de még messze van a teljes felépülés

Forrás: https://www.gofundme.com/f/support-henrietta-onodis-medical-journey

Ónodi Henrietta éjjel-nappali gondozása továbbra is elengedhetetlen

Ónodi Henrietta gondozóit és családját is lenyűgözi, milyen messzire jutott a volt tornász ahhoz képest, ahonnan indult.

„Heni mindent a nulláról tanul újra. Már most jelentős előrelépést tett, de még hosszú út áll előtte. Sajnos szinte semmilyen emléket nem őriz a múltjáról, ami azt jelenti, hogy teljesen újra kell tanulnia önmagát. Ez egy hihetetlenül nehéz folyamat mind Heni, mind a családja számára, de mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobb életminőséget biztosítsák számára” — írta Barbara a köszönetnyilvánító posztjában, hozzátéve, hogy testvére továbbra is éjjel-nappali gondozásra szorul, ebben egy ápoló segít neki napi 10 órában, a fennmaradó ellátást a családja vállalja, szakemberek támogatásával.



„Nem tudjuk eléggé kifejezni hálánkat — a segítségetek nélkül Heni nem jutott volna el idáig. Mélységesen hálásak vagyunk mindenkinek az önzetlen és nagylelkű támogatásért. Kérjük, hogy továbbra is gondoljatok Henire és imádkozzatok érte, hogy újra hozzá méltó életet élhessen. Még egyszer köszönjük nagylelkű adományaitokat, ez valóban sokat számít!” — írta Barbara.

A GoFoundMe oldalán eddig több mint 66 ezer dollárnyi adomány jött össze, ám a kitűzött 500 ezer dolláros összeghez még nagyon sok segítségre van szüksége a családnak.