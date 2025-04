Az üzletasszonyt 2022. március 10-én szállították kórházba minisztrókkal. Hailey Bieber a férjével, Justin Bieberrel reggelizett, amikor elkezdte rosszul érezni magát.

Hailey Bieber minisztrókon esett át

Hailey Bieber rettenetesen megijedt

„A férjemmel reggeliztem, amikor sztrókszerű tüneteim lettek és kórházba vittek” – írta akkor az Instagramon Hailey Bieber. Később kiderült, hogy Haileynek egy nagyon kis vérrög keletkezett az agyában, amely kismértékű oxigénhiányt okozott. „Néhány órán belül teljesen felépültem, de határozottan ez volt az egyik legfélelmetesebb pillanat, amit valaha átéltem. Most már itthon vagyok, jól vagyok, és nagyon hálás vagyok minden csodálatos orvosnak és nővérnek, akik gondoskodtak rólam” – idézi Haileyt a Hello! Egy hónappal az eset után Hailey egy YouTube-videóban részletesen beszámolt arról, hogyan kezdődött a roham. Azt mondta, egy „furcsa érzés” futott végig a jobb vállától az ujjaiig, majd azok elzsibbadtak. „Egy mondatot sem tudtam kiejteni. Egyszerűen nem tudtam formálni a szavakat. Nem tudtam megszólalni, az arcom jobb oldala lógni kezdett, egy mondatot sem tudtam kinyögni” - tette hozzá.

Több dolog is kiválthatta Hailey sztrókját

Orvosai szerint Hailey azért kaphatott minisztrókot, mert nemrég kezdett el fogamzásgátló tablettát szedni, amit a migrénje miatt egyébként sem lett volna ajánlott. „Egyszerűen nem beszéltem erről az orvosommal” – kommentálta Hailey. A második tényező a COVID-19-ből való közelmúltbeli felépülése volt, a harmadik pedig egy hosszú repülőút Párizsba és onnan haza.

PTSD alakult ki nála az átéltek következtében

Az események nemcsak testi, hanem lelki nyomot is hagytak az üzletasszonyon. Egy évvel a minisztrók után Hailey a The Run-Through with Vogue podcastban elmondta, hogy poszttraumás stresszzavarral (PTSD) és szorongással is küzdött az eset után. „Erős szorongással küszködtem utána és PTSD is kialakult. Attól tartottam, hogy mi van, ha újra megtörténik. Annyira félelmetes és megrázó volt – mondta. A rohamot Hailey Palm Springsben élte át, így az való visszatérés kezdetben komoly érzelmi megrázkódtatással járt. „Az első pár alkalom nagyon rossz volt, de idővel javult a helyzet és már beszélni is tudok róla, hátha másnak segítek vele” – tette hozzá Hailey, aki az utóbbi időben elsősorban a férjéért, Justinért aggódik.