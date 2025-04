Fáradtnak érzed magad menstruáció alatt? Ezeket fogyaszd a táplálkozási szakértő szerint

Fáradtság, nyűgösség, levertség – sok nő éli meg így a ciklusa nehezebb napjait. De gondoltál már arra, hogy akár az étrended is lehet a megoldás kulcsa? Emma Bardwell táplálkozási tanácsadó szerint nemcsak az számít, hogy egész hónapban kiegyensúlyozottan étkezz, hanem az is, hogy mikor mit eszel. Az pedig különösen fontos, hogy a menstruáció alatt a tested megkapja azt, amire ilyenkor leginkább szüksége van: vasat. A nők 25%-a vashiányos – ez pedig fokozott fáradtságot, ingerlékenységet, fejfájást okozhat, főleg azoknál, akiknél erősebb a vérzés. Emma szerint a vas kulcsszerepet játszik a vörösvértestek előállításában, ezek pedig oxigént szállítanak a testben. Ezen kívül az immunrendszer egészséges működéséhez is nagy szükség van rá.

Különösen fontos, hogy a menstruáció alatt a tested megkapja azt, amire ilyenkor leginkább szüksége van: vasat

Forrás: Shutterstock

Mi legyen a tányérodon a menstruáció alatt?

Elsőként az állati eredetű vasról érdemes beszélni, amelyet a szervezet sokkal könnyebben felszív, mint a növényekből származó vasat. Emma ezt javasolja:

Vörös húsok, csirke, pulyka és tengeri herkentyűk – ezek szuper vasforrások, különösen a nehezebb napokon.

De ne feledkezzünk meg a vegetáriánusokról és a vegánokról se. „A növényi eredetű vas is hasznos, csak ügyesebben kell kombinálni. A spenót, kelkáposzta, csicseriborsó, a vörösbab, az edamame, az aszalt sárgabarack, a kesudió, a mandula vagy a fenyőmag mind nagyszerű választás lehet” – magyarázza Emma.

A C-vitamin a barátod – főleg a menstruáció alatt

A növényi vasat a szervezet nehezebben tudja hasznosítani, de Emma szerint van egy trükk: „Ha C-vitaminban gazdag ételekkel együtt fogyasztjuk, sokkal jobban felszívódik.”

Próbáld ki például, hogy brokkolival, kaliforniai paprikával, kelbimbóval vagy karfiollal kombinálod a hüvelyeseket – nemcsak tápláló, de színes és finom is lesz.

Reggeli? Vasban gazdagon!

Emma kiemeli, hogy a vasat dúsított gabonapelyhekből is könnyedén beviheted – de nem mindegy, mivel kombinálod. A kávé és a tea ugyanis csökkenthetik a vas felszívódását, mert tanninokat tartalmaznak. Ha tudsz, inkább igyál melléjük egy pohár narancslevet, vagy várj legalább egy órát, mielőtt kávézol.