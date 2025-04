Hét hónappal ezelőtt, szeptemberben szenvedett súlyos autóbalesetet a Jóban Rosszban színésznője Alsónémedinél. A karambolban meghalt ötéves kisfia, és Sallai Nóra is hosszú ideig volt válságos állapotban. A színésznőt karácsony előtt engedték ki a kórházból, de úgy tudni, most újra most az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben kezelik.

Sallai Nóra felépülése hosszú időt vesz igénybe

Fotó: TV2

Sallai Nóra felépülése hosszú időt vesz igénybe

Sajtóinformációk szerint Sallai Nóra négy hónap után visszatért az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, Budakeszire. A színésznőek a gyógyulása jelenlegi szakaszában szorosabb orvosi felügyeletre van szüksége. Sallai Nórára a teljes felépülésig hosszú út várhat. Bár azt nem lehet tudni, hogy befeküdt-e újra az említett intézménybe, az viszont biztos, hogy sok időt tölt a falai között - írja a Bors. Sallai Nóra az információk szerint jól halad a gyógyulásban, a mozgása is kezd stabilizálódni. A családja támogatja, rajtuk kívül csak a közeli barátaival tatja a kapcsolatot.

Madár Vera imádkozik Sallai Nóra gyógyulásáért

Madár Veronika, Nóra Jóban Rosszban-beli kolléganője a lap kérdésére elmondta, a friss hírekről ő is csak a médián kersztül értesült, de mindennap elmormol egy imát Sallai Nóra gyógyulása érdekében. „Most nagyhét van, a húsvéti időszak legintenzívebb időszaka. Ilyenkor minden ima, minden fohász háromszoros erővel hat, mint egyébként. Én mindenkit arra buzdítok, hogy imádkozzunk érte. Egyebet egyelőre én sem tehetek” - mondta a színésznő.