Kutatók megtalálták a fogyás leggyorsabb módszerét – Kipróbálnád?

A fogyókúra, alakformálás elengedhetetlen eleme a testmozgás. Jó, ha a testalkatunknak megfelelő sportágat választunk, azonban egy friss kutatás szerint a tornagyakorlatok vízben végezve különösen hatékonyak. Vajon miért olyan jótékony a vízi torna?

Egy friss kutatás szerint a vízi torna különösen hatékony formája az alakformálásnak.

Vízi sportok lennének a gyorsabb fogyás kulcsai?

Koreai és kínai tudósok nemrégiben 300, húsz és hetven év közötti alany részvételével végeztek vizsgálatot a vízi torna hatékonyságáról. Tíz különálló kutatás eredményeit kombinálták, a résztvevők túlsúlyosak voltak és 6-12 hetes víz alapú edzéstervben vettek részt, mely vízi aerobiktól kezdve a víz alatti futópadig terjedt, heti 2-3 alkalommal.

Kevesebb, mint 10 hét alatt átlagosan 2 kg-t sikerült leadniuk pusztán testmozgással. Akik folytatták az edzéseket, még ennél is több súlytól szabadultak meg.

Nemcsak a mérlegen, hanem a mérőcentin is meglátszottak az eredmények: átlagosan 3 cm körméret-csökkenést sikerült elérniük. Ezeket az eredményeket egy 2017-es lengyel kutatás is megerősíti, ott átlagosan 3,4 kg fogyást értek el egy 24 hetes mozgássorozattal. A vízi fittness különösen hatékonynak bizonyult a 45 év feletti nőknél.

A vízi tornagyakorlatok előnyei

Mivel a víz fokozott ellenállást biztosít, az eredményért aktívabban kell mozogni, ami felpörgeti a kalóriaégetést. A víz felhajtó ereje csökkenti az ízületekre, főleg a térdre és boára nehezedő nyomást, így kiváló mozgásforma lehet túlsúlyosoknak, de beválhat azoknak is, akik alakformálás érdekes formáját keresik. Vízi torna gerincre is jó hatással van, ahogy a szív és érrendszeri megbetegedések kockázatát is csökkenti.

Ezek az eredmények biztatóak, ugyanis a túlsúlyban szenvedők fogyásánál a legnagyobb probléma sokszor épp az ízületek tehermentesítése.

Ha tehát újfajta mozgásformát keresünk, vízi torna gyakorlatokkal nehezen lőhetünk mellé, ami nem mellesleg jó buli szokott lenni. Ha tartósan meg akarjuk tartani az elért eredményt, a folyamatos, lassú fogyás lesz az előnyös számunkra, ami szervezetünket sem terheli le.