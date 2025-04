Amikor a boldogtalanság az exedet tárcsázza — Miért akkor sóvárogsz utána, amikor szomorú vagy?

Mindenkinek vannak olyan pontok az életében, amikor nem érzi a legjobb passzban magát és legszívesebben visszatérne oda, ahol a legjobb volt, — oda bújna a mellé, aki egykor a világot jelentette számára, és örömmel ébredne reggel is az óvó karjaiban. A boldogtalanság sok régi érzést a felszínre emel, amivel nem egyszerű szembe nézni vagy megbirkózni, hiszen nem minden szeglet a rózsaszín ködből támad fel. Hogyan birkózz meg azzal a vággyal, amit ilyenkor az exed iránt táplálsz? Nem könnyű feladat, de ne aggódj, mert hoztunk neked pár gondolatot, amivel egyszerűbb lesz megválnod tőle.

Forrás: Shutterstock

A boldogtalanság összejátszik az exeddel

Amikor úgy érzed, hogy eszedbe jut az exed és minden percben, minden pillanatban hozzá szeretnél menekülni és gondolatban már ott is vagy.

Borzasztóan kívánod, hogy újra vele legyél pedig biztosan nem véletlen váltatok el egymástól — valójában még nem tudtad elengedni őt igazán, és ezért ragaszkodsz.

Eszedbe jut a vele töltött idő és mivel most elégedetlen vagy, valami miatt nem élsz harmóniában, ezért a gazdag és szép emlékekbe kapaszkodsz. Gondolj bele, mennyire ingatag a megélt emlékekben ragadni, amikor megannyi új lehetőség áll előtted.

Forrás: Shutterstock

Ne menj vissza oda, ahol már egyszer nem jártál sikerrel

A boldogtalanság gyakran az ürességgel kézen fogva jár — de ez nem jelent depressziót.

Az exed, aki egykor elérhető volt, most elérhetetlenné vált és mindenki jobban kívánja azt, amit nem kaphat meg. Emlékezz, te pontosan tudod, hogy ki ő és mára már miért csak a volt párod. Csak magadnak okozol azzal sebeket, ha visszatérsz oda ahova már jártál. Ebben az esetben a tiltott gyümölcs már nem is olyan édes. — Igaz?

Nem vagy jelen a pillanatban

Ha folyamatosan a múltban kaparászol és azon gondolkozol, hogy mennyire jó volt vele és elgondolkozol különböző turpisságokon hogyan is tudnád visszaédesgetni magadhoz, vagy akár egy kicsit is elhúzni az orra előtt a mézes madzagot, annak érdekében hogy te megnyugodj. — Semmi értelme sincsen, ebben az esetben nem csak magadat bánthatod, hanem azt is, aki után vágyódtál. Hiszen lehetséges, hogy ő a közeledésedet egy újabb esélynek fogja megélni, amely nem biztos, hogy kedvezően fog elsülni rátok nézve.

A felmelegített húsleves sem ugyanolyan finom már.

Tedd fel a kérdést magadnak bátran: Megéri? Ha folyamatosan azon kattognak a fogaskerekeid, hogy mi történhetett volna és mi lehetne — az agyad soha nem pihen, ennek következtében rendesen aludni sem lehet.