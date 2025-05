Megtalálták a fiatalság forrását — Ez az elixír meghosszabbítja az életet és megfiatalítja az agyat

„Most már rendelkezünk olyan vírusvektorokkal, amelyek intravénás beadás után elérhetik az agyat, ami megkönnyítené a terápia biztonságos elvégzését embereknél is” – mondta az idegtudós, és azt is hozzátette: „Egy másik lehetőség, hogy a fehérjét közvetlenül gyógyszerként adjuk be a vírusvektorok használata helyett, de továbbra is hatékony módot kell találnunk a célzott bejuttatására és a célszervek elérésére”.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a klotho, amelyet eredetileg japán kutatók fedeztek fel javíthatja az idős főemlősök agyműködését is.