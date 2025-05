Segíti a mentális egészséged, ha macskát tartasz

A bársonytalpúak évezredek óta társai az emberiségnek, és népszerűségük töretlen, elég csak arra gondolni, milyen nagyot mennek a cicás kontentek a közösségi médiában. Arról már hallottunk, hogy macskát tartani egészséges, hiszen több kutatás is bizonyította, hogy a cicagazdik kevésbé vannak kitéve a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának, erősebb az immunrendszerük, és a vérnyomásuk is alacsonyabb, mint azoknak, akik nem osztják meg az életüket egy doromboló társsal. De kiderült, hogy a macskatartás egészségügyi előnyei közé a mentális egészséget is ideje felírni, hiszen a cicatartás ezen a területen is hasznunkra van.

A jobb alvás miatt is megéri macskát tartani! Forrás: Shutterstock

Erős kötelék, különleges kapcsolat

Egy holland kutatásban 1800 macskatulajdonost kérdeztek a kedvencükkel való viszonyukról, és kiderült, hogy a résztvevők fele családtagként tekint a cicára, háromból egy alany pedig úgy tekint kedvencére, mint egy legjobb barátra vagy gyermekre. Egy másik kutatás során, melyet az USA-ban végeztek, kiderült, hogy a gazdák többsége éppen olyan fontos családtagnak tekinti a macskát, mint a kutyákat. Vizsgálatok során az is kiderült, hogy sok esetben a macskák az emberi interakciókat választják a finom falatok helyet – vagyis nemcsak mi szeretjük őket, ők is imádnak bennünket. Ez a különleges kapcsolat pedig jó hatással van a mentális egészségünkre is.

Macskát tartani jót tesz a léleknek

Akinek macskája van, annak rutin van a mindennapjaiban, hiszen ezek a házi kedvencek a megszokások rabjai. Sok macskatulajdonos azt mondja, célt és jó érzést visz a mindennapokba, hogy a gondoskodni kell a kedvencéről. A mentális jólléttel szorosan összefügg a házi kedvencekről való gondoskodás, de macskát tartani azért is megéri, mert olyan mentális problémáknál, mint például a depresszió, a cica simogatása, a vele való interakció enyhítheti a tüneteket (bár tény, hogy csak rövid időre, legfeljebb néhány órára).

A legjobb stresszoldó

A lelki egészség legnagyobb rombolója a mindennapi stressz, de hazatérve egy nehéz nap után a munkából enyhíti a feszültséget, ha az embernek az ölébe ül a macskája, vagy egy kiadós játékra csalogatja. A cicával való kapcsolódás során a szervezet olyan hormonokat termel, melyek csökkentik a stresszhormonok szintjét, így nem csoda, ha jobban érezzük magunkat.