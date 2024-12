Szájberagasztás horkolás ellen: hatékony megoldás vagy veszélyes trend?

A szájberagasztás lényege, hogy speciális, bőrbarát ragasztószalaggal lezárjuk a szájat alvás közben, ezzel rákényszerítve magunkat, hogy az orrunkon keresztül lélegezzünk. Bár első hallásra furcsának tűnhet, az orrlégzés előnyeit már régóta hangoztatják. Az ókori indiában például az orrlégzést az energia növelésének kulcselemeként tartották számon, most pedig azt állítják, horkolás ellen is bevethető.

Szájfelragasztás horkolás ellen: hatékony megoldás vagy veszélyes trend?

Forrás: Shutterstock

TikTok-felhasználók vallják, a szájtapasz kiváló horkolás ellen

James Nestor Breath a The New Science of Lost Art könyv szerzője részletesen bemutatja tapasztalatait a szájberagasztással kapcsolatban. A közösségi média terjedésével a trend hamar népszerűvé vált, és ma már számos felhasználó esküszik arra, hogy ez a módszer javította az alvásminőséget és a reggeli közérzetet és horkolás ellen is bevált.

Nem igazolták tudományosan

Dr. Jonathan Jun, a Johns Hopkins Alvászavar Központ vezetője szerint az orrlégzés egészségesebb, mint a szájon keresztüli légzés. Az orr szűri a port és a kórokozókat, párásítja a belélegzett levegőt, és segít több oxigént juttatni a vérbe, így javítja az alvásminőséget is. Jun azonban óvatosságra int: a közösségi média bejegyzései, amelyek szerint a szájberagasztás mindenre megoldást kínál, túlzóák lehetnek. A módszer támogatói szerint az orrlégzés segít a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében, a vonzóbb állkapocsvonal kialakításában és az életminőség javításában. Ezeket az állításokat azonban tudományosan még nem sikerült igazolni.

Alvási apnoéban kifejezetten ellenjavallt

A szájberagasztás nem mindenki számára megfelelő. Azok, akik alvási apnoéval küzdenek, nem alkalmazhatják biztonságosan ezt a módszert. Dr. Eric Olson, a Mayo Klinika alvásgyógyászati ​​szakértője szerint a száj lezárása ilyen esetekben súlyos következményekkel járhat. Az alvási apnoé kezelésére jól bevált eszközök, például CPAP-gépek és speciális szájprotézisek állnak rendelkezésre, amelyek sokkal biztonságosabbak. Továbbá, ha valaki orrlégzési problémákkal – például orrpolipokkal, krónikus orrdugulással vagy orrsérülésekkel – küzd, a szájberagasztás szintén nem ajánlott. Ebben az esetben először orvossal kell konzultálni, és az alapbetegséget kezelni.