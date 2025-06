Egy gyerekkori interjúból derült ki: Szépréthy Roland kisgyerekként is nagydumás volt

Szépréthy Roland influenszer és tartalomgyártót a legtöbben a TikTokról ismerhetik, ahol több mint 295 ezer követője van, és a videóival eddig több mint 1,7 millió lájkot gyűjtött be.

Szépréthy Roland veszi át Tilla szerepét

Forrás: Mediaworks

Tehát sokan szeretik, és nagy valószínűséggel a TV2 Megasztár című műsorában megismerve még többen fogják. Roland ugyanis Tilla helyét veszi át, és az új évadban már ő vezeti Ördög Nórával a műsort.

Szépréthy Roland már 7 évesen is szerepelt a tévében

Roland ugyan nem dicsekedett ezzel soha, egy kisiskolásként vele készített interjúból kiderült, hogy már egészen fiatalon tudta, mi lesz, ha nagy lesz.

„A színész szakmát körülbelül hét-nyolc éves koromban kezdtem, de már négy éves korom óta mondok mesét” — meséli még kisfiúként a beszélgetésben, és arra a kérdésre is frappáns választ adott, hogy miben segít neki az iskolában a színészkedés:

„Annyiban, hogy könnyebben megtanulom a verseket, amiket feladnak és az anyagokat is, történelem, biológia és a hasonló dolgok” — mondja az interjúban, amelyben azt is elárulta, hogy egyszerre szeretne felnőttként színész és bokszoló is lenni, de tudja, hogy ez a kettő együtt nem működne — idézi a gyerek Szépréthy Rolandot a Bors.