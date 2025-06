Amíg Hailey Bieber egyre sikeresebb és nagy nyereségre tett szert saját márkájával, a Rhode-dal, addig Justin Biebernek évek óta rengeteg adóssága van: még az életművét is eladta, hogy pénzhez jusson. Ha elválnának - és ami az utóbbi hónapok pletykáit illeti, ez egyáltalán nem lehetetlen - Justin Bieber akár Hailey szépségmárkájának felére is jogosult lehet, ugyanis nem kötöttek házassági szerződést.

Súlyos anyagi következményei lehetnek Justin Bieber és Hailey Bieber válásának

Forrás: Northfoto

Justin Bieber nagyot kaszálhat a válással

A Rhode szépségmárka alapítója, Hailey Bieber megállapodást kötött az e.l.f. Beauty-val. A tranzakció értéke elérheti az 1 milliárd dollárt – ebből 800 milliót készpénzben és részvényben fizetnek, míg 200 millió dollár teljesítményalapú kifizetésként érkezhet a márka hároméves növekedésének függvényében. A bőrápolási márka kreatív igazgatója és innovációs vezetője továbbra is Hailey Biber marad, aki mostantól stratégiai tanácsadói szerepet is vállal a felvásárló cégnél. Justin Bieber azonban elszegényedett, ám ha válásra kerülne a sor, Hailey vagyonának a felére jogot formálhatna. Az énekes 2023-ban eladta teljes zenei életművét a Hipgnosis Songs Capital nevű befektetési társaságnak. „Ha Justin zenei életműve a házassága előtt keletkezett, az saját vagyon. Függetlenül attól, hogy mikor adta el, az akkor is az. Egyébként nagyon szokatlan, hogy a vagyonos embereknek ne legyen megállapodásuk, de néha egyszerűen nem akarják megkötni” - nyilatkozta egy neves hollywoodi válóperes ügyvéd a PageSixnek. Ez alapján Justin első négy albuma és olyan slágerei, mint a Baby, a Love Yourself, a Sorry és a What Do You Mean valószínűleg nem képezik majd a válás során megosztandó vagyon részét. Justinnak a 2021-es Justice albuma óta nem jelent meg semmije, bár a The Hollywood Reporter értesülései szerint egy új projekt befejezése nagyon közel van.

Az énekes 2022 szeptemberében lemondta világkörüli turnéját, miután 2-es típusú Ramsay Hunt-szindrómát diagnosztizáltak nála, amely arcidegbénulást okoz. A turné elmaradása becslések szerint 90 millió dolláros kiesést jelentett számára.

Válnak vagy sem? A jövő zenéje

Bennfentesek szerint úgy tudni, hogy a pár - Hailey és Justin 2018-ban házasodtak össze - egyre nehezebben tud együtt élni, Justin folyamatosan megalázza feleségét: hol az Instagramon őrjöng, hol a színpadon viselkedik furcsán, így nem csoda, egyre több közöttük a feszültség. Hailey nem egyszer elmondta, hogy aggódik Justinért: a kapcsolatuk esetleges megromlása pedig azért is aggasztó, mert a párnak nemrég született meg első kisfia Jack Blues.