Dakota Johnson és Cris Martin szakítottak: ezúttal végleg

Régen eljegyezték már egymást, az esküvőt mindeddig azonban mégsem tartották meg. És úgy tűnik, már nem is fogják, ugyanis a hírek szerint Dakota Johnson és Cris Martin szakítottak

Chris Martin és Dakota Johnson szakítottak

Forrás: Northfoto

Dakota Johnson mégsem lesz feleség

A People magazin biztos forrásra hivatkozva számol be arról, hogy Dakota Johnson és Chris Martin szakítottak. A színésznő és a Coldplay frontembere közel nyolc évig voltak együtt. „Ezúttal véglegesnek tűnik a szakítás” - nyilatkozta egy bennfentes, de a sztárpár képviselői egyelőre nem reagáltak a lap megkeresésére. Dakota Johnsont és Chris Martint legutóbbi május 16-án látták együtt Malibuban, ezt megelőzően januárban Indiában - ahol Martin turnézott - fotózták le őket kézen fogva és nem úgy tűnt, mint ha bármi baj lenne közöttük.

Nem siettették a házasságot

„Dakota megijedt”- nyilatkozta egy évvel ezelőtt egy bennfentes. „Szereti Christ, de nem biztos a házasságban. Túl sokat látott már tönkremenni. Az édesanyja, Melanie Griffith háromszor volt házas, az édesapja, Don Johnson pedig kétszer, így ő ódzkodik attól, hogy belevágjon. Nem biztos benne, hogy a házasság neki való” - tette hozzá és a rossznyelvek szerint már akkor sem volt felhőtlen a kapcsolatuk, azért sem siették el a házasságot.

Tavaly is felröppent a szakítás híre

A 2024 augusztusában azt pletykálták, szakítottak, ám Johnson képviselője cáfolta azt, és úgy nyilatkozott, hogy a pár nagyon boldog együtt. „Persze, voltak problémáik és tartottak szüneteket is a kapcsolatukban, de most nagyszerűen vannak. Nagyon fontos számukra a karrierjük is, aközött és a magnéletük között egyensúlyoznak, és egyre jobban megy nekik” - nyilatkozta akkor egy jólértesült.