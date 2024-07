Menedzserbetegség – A pszichológus elárulja, mennyire veszélyes

Nem korhoz vagy foglalkozáshoz kötődik a menedzserbetegség. Gyakorlatilag bárkit érinthet, aki folyamatos nyomás és stressz alatt éli az életét.

Menedzserbetegség

Mi is a menedzserbetegség – A pszichológus válaszol

– A menedzserbetegség talán nem a legtalálóbb kifejezés erre az állapotra, ugyanis bárkit érinthet, aki állandó nyomás alatt éli az életét. Szinte mindegy, hogy fiatalok vagyunk vagy idősek, mi a foglalkozásunk vagy melyik nemet képviseljük, bár igaz, hogy a középkorú férfiak nagyobb arányban szenvednek ettől a problémától. A folyamatos idegeskedés, a fizikai és szellemi határaink állandó túlfeszítése hamarabb kihat az egészségi állapotunkra, mint azt gondolnánk. Kimerültek leszünk, állandó fáradsággal küzdünk, de jelentkezhet kiégés-szindróma és más testi és lelki megbetegedések is – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Ördögi kör

Ha túlhajszoltak vagyunk, akkor az életmódunk is tovább ront az egészségi állapotunkon: nincs időnk sportolni, elegendő vizet inni, megfelelően étkezni. Csak gyorsan bekapunk valami egészségtelen rágcsát vagy gyorséttermi kosztot, vagy iszunk még egy csésze kávét, hogy gyorsan enyhítsük az éhségünket. Tovább rontja a helyzetet, hogy aludni sem tudunk eleget, hiszen még lefekvéskor is a feladatainkon, problémáinkon kattogunk.

Hajhullás és fájdalmak

– Először talán csak arra leszünk figyelmesek, hogy ingerültebbek, türelmetlenebbek vagyunk, kevésbé értjük meg mások problémáját, hiszen éppen elég nekünk a sajátunk is. Aztán azt tapasztaljuk, hogy szinte állandóan fáj a fejünk, a hátunk, a vállunk, a gyomrunk, magas a pulzusunk, a vérnyomásunk, hullani kezd a hajunk és a házasélethez sincs túl sok kedvünk. Egyre gyakrabban vagyunk náthásak, emésztési problémák jelentkeznek, vagy olyan pszichés betegség, mint a pánikroham, szorongás, depresszió. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk és továbbra is túlhajszoljuk magunkat, akkor előbb-utóbb szív,- és érrendszeri panaszaink jelentkeznek, vagy akár cukorbetegség, asztmás jellegű fulladás, ájulás is előfordulhat. Ennek oka, hogy stresszes helyzetben az adrenalin hatására megemelkedik a vérnyomásunk, a pulzusunk, a vércukorszintünk, állandó feszültségben, ugrásra készen vagyunk. A tünetek nem ugyanúgy, ugyanakkor és ugyanabban a sorrendben jelentkeznek mindannyiunknál. Előfordulhat, hogy azon kívül, hogy feszültebbek vagyunk, nincs más panaszunk, mégis egy hirtelen jövő szívproblémával kerülünk kórházba. Hogy melyikünk mennyi idegeskedéssel, stresszel tud megbirkózni, az teljesen egyénfüggő – figyelmeztetett a pszichológus, aki ad néhány hasznos tanácsot, amelyeket, ha betartunk, messziről elkerül minket a menedzserbetegség.