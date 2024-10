Natasha Reynolds pszichoterapeuta szerint a szorongás bizonyos szempontból olyan, mint egy füstjelző. A füstjelző figyelmeztet a valódi veszélyekre, így biztonságosan kijuthatunk az otthonunkból, de néha olyan dolgokra is riaszt, amelyek valójában nem jelentenek veszélyt. Amikor a füstjelző túl gyakran riaszt olyan dolgokra, amelyek nem jelentenek veszélyt, az annak a jele lehet, hogy érdemes segítséget kérni, és fejleszteni azokat az eszközöket, amelyekkel kezelni tudjuk ezt a stresszválaszt. Ráadásul bizonyos gondolatok, viselkedések és cselekvések miatt a szorongásunk füstjelzője gyakrabban kapcsolhat be, mint kellene. Ismerd meg cikkünkből, hogy melyek ezek.

Folyamatosan mások visszajelzéseit kérni egy helyzetről fokozza bennünk a szorongás érzését.

Kerüld el ezt a 6 szokást, hogy kevesebb legye az életedben a szorongás

1. Fekete-fehér gondolkodás

A fekete-fehér gondolkodás, vagy más néven mindent-vagy-semmit gondolkodás igen gyakori gondolkodási mód, ám egyáltalán nem hasznos.

Ez a gondolkodási mód azt jelenti, hogy a helyzeteket vagy jónak, vagy rossznak látjuk, anélkül, hogy figyelembe vennénk a köztes, szürke zónákat.

Például, ha ejtesz egy hibát egy e-mailben, a fekete-fehér gondolkodás szerint az azt jelzi számodra, hogy alkalmatlan vagy rá és a másik fél is ezt gondolja. Valójában egy hiba csupán azt jelzi, hogy ember vagy, és a címzett is így gondolja, ha egyáltalán észreveszi a hibát. Viszont az ilyen gondolatok könnyen levertté tehetnek és minden egyes e-mail váltáskor bekúszik a szorongás, vagy akár teljesen el is kerülheted, hogy e-mailt írj.

2. Kerülés

A szorongást leginkább súlyosbító viselkedés a kerülés. A szorongás csak rosszabb lesz, ha elkerülöd azt a helyzetet, helyet vagy embereket, akik kiváltják.

A kerülés csak táplálja a szorongás ördögi körét, megerősíti a testi válaszokat, és idővel fokozza a szorongást.

Justine Grosso pszichológus azt javasolja, hogy a helyzetek kerülése helyett fokozatosan közelítsük meg azokat. Például szociális szorongás esetén egy nagy buli helyett inkább tervezz egy kávézást kettesben egy új baráttal.