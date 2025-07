Nyaralás pollenallergiával – hová menjünk, mikor induljunk és mit vigyünk magunkkal?

A jól időzített utazás és a tudatosan kiválasztott úti cél azonban jelentősen csökkentheti a panaszokat – sőt, akár teljesen tünetmentes pihenést is lehetővé tehet. Az alábbiakban összegyűjtöttük, mire érdemes odafigyelni, ha pollenallergiánk van, de nyaralni mennénk.

Forrás: Shutterstock

A pollenhelyzet nem mindenhol egyforma

Az első és legfontosabb szempont, hogy a pollenkoncentráció régiónként eltér, függ az időjárási viszonyoktól, az adott növényzet összetételétől, valamint a tengerszint feletti magasságtól is. Mindez azt jelenti, hogy egyes területeken jóval kevesebb pollen található a levegőben, így ezek kimondottan kedvezőek lehetnek az allergiások számára.

Tengeri éghajlaton, például az Adria vagy az Égei-tenger partján sokkal alacsonyabb a pollenterhelés, főként a szelek és a sós páratartalom miatt, amelyek természetes módon tisztítják a levegőt. Ezért azok számára, akik például parlagfűre, nyírfa – vagy fűpollenre allergiásak, a tengerparti pihenés nemcsak pihentető, hanem egészségileg is kedvező lehet.

Magashegységekben, különösen 1500 méter felett – például az Alpokban vagy a Tátrában – a pollenkoncentráció szintén lényegesen alacsonyabb. A hegyi levegő szárazabb és tisztább, a hőmérséklet kiegyenlítettebb, és a növényzet is eltér az alföldi viszonyoktól. Így az allergiásoknak egy hegyi túra vagy csendes hegyi falvakban eltöltött nyaralás is enyhülést hozhat.

Mikor utazzunk?

A pollenszezon általában március elejétől október végéig tart, de a csúcsidőszakok növényfajoktól függően változnak. A nyírfa és más fák jellemzően tavasszal (március–április), a pázsitfűfélék késő tavasszal és nyár elején (május–június), míg a parlagfű júliustól októberig szórja pollenjeit – ez utóbbi a legerősebben allergizáló és a legtöbb panaszt kiváltó növény.

Ez alapján az utazás időzítése kulcsfontosságú lehet.

• Aki parlagfűre allergiás, annak célszerű július–szeptember között olyan országba utazni, ahol ez a gyomnövény nem elterjedt vagy ahol már kora ősszel is csökken a pollenszint.

• Aki fapollenre érzékeny, annak ideális lehet május–júniusban utazni, amikor az adott allergén már nem virágzik, de a fűfélék még nem teljes erővel ontják a pollent.