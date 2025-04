Menstruációs görcsökkel küzdesz? — Így élj túl! Tippek, trükkök fájdalom ellen

Nagyon sokat segíthet ilyenkor egy kis óvatos mozgás, ami segít abban, hogy jobb legyen a véráramlás, az egész testedben ellazuljanak a kismedencei izmok

Melegítsd a hasadat

A melegítés a fájdalomcsillapítás egyik legősibb módszere. Oldja az izomfeszültésget, ellazítja a hasizmokat és fokozza a vérkeringést a medencében.

Használj meleg törölközőt, zselés tasakot, meleg vizes palackot vagy egy meleg zuhany is jót tehet. A szauna is segíthet, ha betartod a higiéniai óvintézkedéseket.

Pihenj sokat, aludj

Ilyenkor nem a legegyszerűbb mozdulatlanul feküdni az ágyban és egy jót szundítani. Ha mégis sikerül elaludnod kipihentebb leszel és ez a közérzetedre is jobb hatással lesz, valamint az alvás eltereli a gondolatidat a fájdalomról.

Ne fogyassz alkoholt

Az alkohol szárít és ez a menstruációs vér besűrűsödését eredményezi. Ez megnehezíti a méhnyálkahártya leválását, ami még nagyobb fájdalmat és görcsöket okoz az alhasi területen.

A legfontosabb vitaminok bevitele

A vitaminok a menstruációs ciklusban is fontos szerepet töltenek be. Több tanulmány szerint is vannak olyan vitaminok, amelyek még a PMS tüneteinek enyhítésében is segítenek.