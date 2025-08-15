Ha ezt elolvasod, azonnal leszoksz az éhgyomri kávézásról: nem csak a gyomrodnak ártasz vele

Sokan reggel éhgyomorra isszák az első csésze kávéjukat, pedig ez a szokás több szempontból is ártalmas lehet. Az éhgyomorra fogyasztott kávé ugyanis megzavarhatja a gyomor sav-bázis egyensúlyát, hiszen a kávé serkenti a gyomorsav termelődését. Ha nincs a gyomorban táplálék, ami ezt semlegesítse, könnyen okozhat gyomorégést, savas refluxot vagy akár gyomorfájdalmakat. Ez különösen azoknál a személyeknél jellemző, akik érzékenyebbek a savas közegre.

A reggeli kávé jó ötlet, de nem éhgyomorra.

Forrás: Shutterstock

Miért rossz ötlet evés előtt kávézni

A kávé éhgyomorra történő fogyasztása fokozza a stresszhormon, a kortizol termelődését is. A kortizol szintje reggel eleve magasabb, mert segít felkészíteni a szervezetet a nap kihívásaira. Ha pedig még egy adag koffein is rásegít erre, az túlzott stresszreakciót válthat ki, ami hosszú távon a hasi zsírok lerakódását is elősegítheti. Ezért az éhgyomorra ivott kávé nemcsak az emésztőrendszert terheli meg, hanem az anyagcserét is befolyásolja, és hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz. Továbbá a kávé, bár kezdetben csökkenti az étvágyat, később akár a vércukorszint hirtelen leesését is okozhatja, ami éhségrohamokat és nassolási kényszert eredményezhet. Ez megnehezíti a kiegyensúlyozott táplálkozást és a testsúly szabályozását. A koffein gyorsabb felszívódása éhgyomorra ingerlékenységet, szívdobogásérzést, szorongást és hangulatingadozást idézhet elő, különösen azoknál, akik érzékenyek a koffeinre.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az éhgyomorra ivott kávé bélmozgást serkentő hatása miatt gyomor- és bélpanaszok, hasmenés vagy görcsök is felléphetnek, ami kényelmetlen és kellemetlen tüneteket okozhat.

Mikor igyuk meg az első kávénkat?

A kávét reggel, étkezés után érdemes fogyasztani, így sokkal jobban kíméli a gyomrot, és a koffein hatása is kiegyensúlyozottabb lesz. Ez a kis változtatás hozzájárulhat ahhoz, hogy ne csak élvezd a kávé ízét és élénkítő hatását, hanem meg is óvd az egészségedet és a tested harmóniáját.