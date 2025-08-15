Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 15., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
koffein

Ha ezt elolvasod, azonnal leszoksz az éhgyomri kávézásról: nem csak a gyomrodnak ártasz vele

koffein kortizolszint kortizol
Life.hu
2025.08.15.
Koffeinnel indítani a reggelt kedvelt és gyakori rituálé. A szakértők szerint azonban éhgyomorra kávét inni egyáltalán nem jó ötlet: megterhelheti a gyomrot, fokozhatja a savtermelést, és hosszú távon kellemetlen emésztési panaszokhoz is vezethet.

Sokan reggel éhgyomorra isszák az első csésze kávéjukat, pedig ez a szokás több szempontból is ártalmas lehet. Az éhgyomorra fogyasztott kávé ugyanis megzavarhatja a gyomor sav-bázis egyensúlyát, hiszen a kávé serkenti a gyomorsav termelődését. Ha nincs a gyomorban táplálék, ami ezt semlegesítse, könnyen okozhat gyomorégést, savas refluxot vagy akár gyomorfájdalmakat. Ez különösen azoknál a személyeknél jellemző, akik érzékenyebbek a savas közegre.

A reggeli kávé jó ötlet, de nem éhgyomorra.
A reggeli kávé jó ötlet, de nem éhgyomorra. 
Forrás: Shutterstock

Miért rossz ötlet evés előtt kávézni

A kávé éhgyomorra történő fogyasztása fokozza a stresszhormon, a kortizol termelődését is. A kortizol szintje reggel eleve magasabb, mert segít felkészíteni a szervezetet a nap kihívásaira. Ha pedig még egy adag koffein is rásegít erre, az túlzott stresszreakciót válthat ki, ami hosszú távon a hasi zsírok lerakódását is elősegítheti. Ezért az éhgyomorra ivott kávé nemcsak az emésztőrendszert terheli meg, hanem az anyagcserét is befolyásolja, és hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz. Továbbá a kávé, bár kezdetben csökkenti az étvágyat, később akár a vércukorszint hirtelen leesését is okozhatja, ami éhségrohamokat és nassolási kényszert eredményezhet. Ez megnehezíti a kiegyensúlyozott táplálkozást és a testsúly szabályozását. A koffein gyorsabb felszívódása éhgyomorra ingerlékenységet, szívdobogásérzést, szorongást és hangulatingadozást idézhet elő, különösen azoknál, akik érzékenyek a koffeinre.  

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az éhgyomorra ivott kávé bélmozgást serkentő hatása miatt gyomor- és bélpanaszok, hasmenés vagy görcsök is felléphetnek, ami kényelmetlen és kellemetlen tüneteket okozhat.

Mikor igyuk meg az első kávénkat? 

A kávét reggel, étkezés után érdemes fogyasztani, így sokkal jobban kíméli a gyomrot, és a koffein hatása is kiegyensúlyozottabb lesz. Ez a kis változtatás hozzájárulhat ahhoz, hogy ne csak élvezd a kávé ízét és élénkítő hatását, hanem meg is óvd az egészségedet és a tested harmóniáját.

Latte makeup: így készítsd el ezt a TikTok-on hódító kávés sminket

A smink, amitől úgy nézel ki, mintha most jöttél volna egy napsütötte, kávéillatú olasz nyaralásról– és még csak barista sem kell hozzá. A latte makeup most mindenhol ott van.

Vaksághoz vezethet az instant kávé fogyasztása?

Egy friss kutatás szerint az instant kávé fogyasztása drasztikusan – akár 700%-kal – növelheti egy bizonyos szembetegség kialakulásának kockázatát, ami végül visszafordíthatatlan vaksághoz vezethet.

Ha ezt az italt iszod meg lefekvés előtt, igazi csoda történik a testeddel

Van egy egyszerű esti szokás, ami sokkal többet adhat a testednek, mint gondolnád.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu