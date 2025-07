A légiutas-kísérő elárulta: ezért tilos a szállodai kávéfőzőket használni

Egy friss TikTok-videó miatt ismét fellángolt a vita arról, mennyire higiénikusak a szállodai szobákban található kávéfőzők. Egy légiutas-kísérő, aki rendszeresen oszt meg hasznos utazási tippeket, ezúttal azt tanácsolta követőinek, hogy semmiképp ne használják ezeket a gépeket. A megdöbbentő magyarázat azóta vírusként terjed, és sokakat végleg elriasztott attól, hogy reggeli kávéjukat a hotelszobában készítsék el.

Forrás: Shutterstock

A légiutas-kísérő óva int ennek a berendezésnek a használatától

A stewardess szerint a probléma nem csupán az, hogy a gépeket ritkán tisztítják, hanem az, hogy sok vendég más célra is használja őket. A legtöbb szállodában a kávéfőzők nem kerülnek napi szintű takarítás alá, sokszor még az alkalmazottak sem mernek beléjük nézni. A vízkő, a lerakódások és a penész is már elég bajt tud okozni, de ami igazán sokkoló, az az, hogy egyes vendégek fehérneműt, zoknit vagy kisebb ruhadarabokat mosnak ki bennük. Sokan nem gondolnak bele, hogy egy-egy gyors öblítés után a gép belsejében mi minden visszamaradhat.

A légiutas-kísérő azt is elmondta, hogy sok kollégája kizárólag saját instant kávéját issza, amit megbízható forrásból hoz, és palackozott vízzel kever el. Az utazási szakemberek gyakran visznek magukkal mini vízforralót vagy hordozható kávéfőzőt, hogy elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket. Ők már tudják, hogy a látszólag tiszta felületek mögött gyakran megbújik a nem megfelelő higiénia.

A szállodai dolgozók nem értenek egyet

A szállodaipar képviselői természetesen másként látják a helyzetet. Több lánc is jelezte, hogy a szobák takarítása során a kávéfőzőket is megtisztítják, és szigorú protokollt követnek. Ugyanakkor azt is elismerték, hogy nem mindenhol kerül sor alapos tisztításra minden vendég után. Az eszközök belső csövei pedig olyan részek, amihez a takarítók általában nem férnek hozzá.

A TikTokon megosztott videó hatására sok utazó már most más szemmel néz a szállodai kiegészítőkre. Egyre többen döntenek úgy, hogy a minibárt, a vízforralót és a kávéfőzőt inkább elkerülik. Az online fórumokon egymás után érkeznek a megdöbbentő történetek: valaki teáscsészében talált körömlakkmaradványt, más a vízforralóban penészt, megint más pedig furcsa szagot érzett a frissen lefőzött kávén.