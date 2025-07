A tudomány kimondta: a nőknek több pihenés járna, mint a pasiknak

Fáradtnak érzed magad, miközben a párod már kávé nélkül is pörög reggel? Ne ostorozd magad emiatt, ugyanis a tudomány szerint teljesen normális, sőt, természetes, hogy a nőknek több alvásra van szükségük, mint a férfiaknak. És nem, ez nem egy újabb sztereotípia, hanem biológiai tény.

A nőknek több alvásra van szüksége, mint a férfiaknak

Forrás: Shutterstock

Miért van szükségük nőknek több alvásra?

1. A női agy komplexebb működést végez napközben

A kutatások szerint a nők agya gyakrabban kapcsol többfeladatos (multitasking) üzemmódba, ami megnövelt agyi aktivitást eredményez. Ez nemcsak mentálisan fárasztóbb, hanem több regenerációt is igényel. A nők gyakran egyensúlyoznak a munka, háztartás, család és érzelmi gondoskodás között, ez pedig extra agyi erőfeszítést igényel, amit az alvás segít helyreállítani.

2. A hormonális ciklus is beleszól

A női hormonháztartás folyamatos változásban van: menstruáció, ovuláció, terhesség, menopauza, és ezek mind befolyásolják az alvás minőségét és igényét is. A progeszteron például álmosító hatású, míg az ösztrogén változása gyakran álmatlanságot okoz. Ezért is van, hogy egy nő egyes napokon akár 1 órával is többet aludna, és teljesen jogosan!

3. A nők hajlamosabbak az alvászavarokra

A felmérések alapján a nők nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, nyugtalan alvástól vagy éjszakai felébredésektől, mint a férfiak. Ennek egyik oka lehet az agyuk éberebb alvási mintázata, ami különösen igaz anyaság idején, amikor egyetlen neszre is felriadunk.

4. Az érzelmi feldolgozás is mélyebb

A nők általában érzékenyebben reagálnak a stresszre, és hajlamosabbak az érzelmi túlterheltségre. Ez a belső információfeldolgozás is extra mentális munkát jelent, amit az alvás során tud a szervezet kiüríteni, feldolgozni és rendezni. Nem véletlen, hogy egy stresszes nap után a tested szinte könyörög egy hosszabb alvásért.

5. A nők jobban megszenvedik az alvásmegvonást

Több kutatás is kimutatta, hogy az alvásmegvonás jobban megviseli a nőket, fizikai és pszichés szinten egyaránt. A kevés alvás náluk nagyobb mértékben okoz hangulatingadozást, ingerlékenységet, koncentrációs zavart vagy akár depresszív tüneteket is. Éppen ezért nem szabad félvállról venni a pihenés fontosságát.