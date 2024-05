Kiégés? Ezek a jelek mutatják, ha sok volt a munkahelyi stressz

A kiégés a krónikus fizikai és érzelmi kimerültség állapota, amely a nem, vagy nem jól kezelt stressz következménye. Ha több energiát fektetsz valamibe, mint amennyivel aktuálisan rendelkezel, ha a feszültség, nyomás állandó szereplője az életednek, ha mindig csak mások érdekeit, szükségleteit tartod szem előtt, a sajátjaidat háttérbe szorítod, akkor az előbb-utóbb kiégéshez vezet.

A kiégés a munkahelyhez kötődő fogalom, ám a tünetei nemcsak ott jelentkezhetnek

Forrás: Forrás: Shutterstock

Alvászavarokat is okozhat a kiégés

Az elalvási nehézségek, gyakori vagy túl korai ébredés, de a fokozott aluszékonyság is fizikai kimerültséghez és ingerlékenységhez is vezethet. A kialvatlanság csökkenti az alkalmazkodóképességet és a tűrőképesség, a figyelem, a tanulás és a munkateljesítmény csökkenését is előhozhatja, szomatikus tüneteket is okozhat. Ráadásul az alváshiány alváshiányt szül, tehát ördögi körbe kerülhet, aki alvászavarral küzd.

Fájdalommal járhat

A kiégés tüneteként fejfájást, izomfeszülést, de akár migrént is tapasztalhatsz magadon. A hátfájás is gyakori következménye a fokozott stressz okozta testi-lelki kimerültségnek.

Emésztőrendszeri problémák is megjelenhetnek

Émelygés, székrekedés vagy hasmenés, puffadás és gyomortáji fájdalom is jelentkezhet a kiégés jeleként, sőt, az irritábilis bél szindróma (IBS) tünetei is megjelenhetnek.

Csökken a figyelmed

Az agyi köd kifejezést leginkább a Covid-19 és a klimax kapcsán hallani, pedig a memóriazavar, a csökkent figyelem vagy gyengülő kognitív teljesítmény a kiégésnek is az egyik leggyakoribb tünete.

A kiégés tünete az is, ha tőled szokatlanul, inkább hanyagolod a kötelezettségeidet

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

Sikertelennek érzed magad

Úgy érzed, az erőfeszítéseid nem visznek előre. Tehetetlen, motiválatlan vagy, ezért tőled szokatlanul, inkább hanyagolod a kötelezettségeidet, a munkádat vagy betegszabadságra mész, hogy szünetet tarthass.

Elszigetelődsz

Emberi kapcsolataidat hanyagolod, a családod, barátaid folyton amiatt panaszkodnak, hogy soha nem mész velük sehova, a jelenlétedet hiányolják, de neked semmi kedved másokkal időt tölteni. Szívesebben vagy egyedül, az otthonod magányában és sokszor legszívesebben ki sem másznál az ágyadból.

A kiégést legjobb megelőzni határok felállításával, a nemet mondás képességének fejlesztésével, a munkavégzés közbeni gyakoribb szünetekkel, mozgással. Ha úgy érzed, a kiégés csapdájába estél, emeld az öngondoskodásra fordított időt, alakíts ki rutinokat, és ha egyedül nem tudsz kimászni belőle, keress fel szakembert, aki segít.