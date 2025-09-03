Eltávolíttatom a bordáimat, hogy vékonyabb legyen a derekam – Minden nő irigy rám

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A Kínából származó nő már öt alkalommal vetette alá magát plasztikai műtéteknek. Most a legnagyobb beavatkozását tervezi: bordaeltávolító műtétet szeretne, hogy kisebb dereka legyen.

Mila, egy népszerű rapper, aki hatodik alkalommal készül kés alá feküdni, hogy elérje a kívánt karcsúságot. A zenész szerint a nők irigyek a gyönyörű testére, ezért fokozná további drasztikus műtétekkel az eddigieket. Ezúttal bordaeltávolító műtétre készül.

Az álomtestért bármit megtesz a nő: most bordaeltávolító műtétet tervez

Mila már öt alkalommal feküdt kés alá, most pedig a legnagyobb beavatkozását tervezi: bordái eltávolításával szeretné még kisebbre formálni a derekát. 

A zenész már volt két brazil fenékemelésen, berakatott fenékimplantátumokat, megnagyobbította a melleit, feltöltette az ajkait és most a legextrémebb műtétjére készül.

Mila, azt állítja, hogy nehezen talál megfelelő ruhát és nem tud megelégedni a gömbölyű alakjával. Sokszor kap negatív megjegyzéseket nőktől, de ezeket az iránta érzett irigységre fogja. Igazi homokóra alakot szeretne, hogy irigyei csodálják őt.
Az első műtétje 2019-ben volt, jelenleg pedig azt tervezi, hogy mindkét oldalról két-két bordát távolíttat el, hogy még kisebbnek látszódjon a dereka, és a feneke még szélesebbnek tűnjön. Mila azt szeretné, hogyha az emberek ránéznek, azt gondolják, hogy ő egy igazi „rossz lány” a sok műtét miatt. 
 

Szép vagyok, és jó a testem, szóval ha valaki akar rólam fotót készíteni, pózolni fogok

 – nyilatkozta. Bár többen azt jósolják, hogy a sok plasztikai beavatkozás miatt a valódi teste egyszer majd „eltűnik”, ezek a kommentek nem zavarják, sőt még inkább motiválják.

Azt hiszem, a megjelenésem szuper aranyos, egyedi és gyönyörű, és kifejezi a személyiségemet.

 – folytatta Mila. Azt állítja, hogy a nők azért irigyek rá elsősorban, mert attól félnek, hogy a pasijaiknak megtetszik. Ez még Mila barátságaira is hatással volt, mert sok nő nem akarja, hogy  találkozzon a párjával.

Barátai figyelmeztették a plasztik cicát, hogy ez egy veszélyes beavatkozás. Szerintük nincs is szüksége rá, mert így is gyönyörű. Ám, a rapper nem foglalkozik az aggodalmas véleményekkel, sőt már talált is egy nagyon jó kórházat Oroszországban, ahol jövőre végeznék el a műtétet. Ez a bordaeltávolító műtét egyébként nem illegális, de sok kockázattal jár, mivel azok védik a belső szerveket, például a tüdőt is.
 Dr. Tim Neavin, egy amerikai plasztikai sebész szerint: 

A bordák eltávolítása veszélyezteti a tüdőt borító hártyát. Ilyen esetekben mellkasi csöveket kell behelyezni egy időre, és a betegeket a kórházban kell tartani, megfigyelésre.

Mila úgy gondolja, hogy a rajongói főleg azért vesznek tőle koncertjegyeket, mert szeretnék élőben látni elképesztő testét. 

A műtétek miatt kicsinek és aranyosnak tűnök!

