Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
zsírégetés

Újra hódít a 80-as évek legnépszerűbb edzésmódszere – Ettől leolvadnak rólad a kilók!

Shutterstock - New Africa
zsírégetés saját testsúlyos edzés fogyókúra
Life.hu
2025.09.03.
Napjainkban reneszánszukat élik a retró edzésmódszerek. Így került újra a köztudatba a zsírégetés koronázatlan királynője, a 80-as években a legjobb fogyókúrás módszernek számító bokasúlyos edzés.

Több száz különböző diéta, táplálkozási tipp, és fogyókúrás módszer elérhető már az internetnek hála, még sincs kevesebb elhízott ember. Éppen ellenkezőleg: a nemzetközi statisztikák szerint évről évre nő a túlsúlyos emberek száma. Ez a mozgásszegény életmódnak, az ülő munkának, és a boltok polcain található ultra feldolgozott élelmiszereknek is köszönhető, azonban tegyük a szívünkre a kezünket, ha valaki szeretne egészséges életmódra váltani és fogyni, annak van rá lehetősége. Ehhez szeretnénk most mi is segítséget nyújtani azzal, hogy bemutatjuk a 80-as évek kedvenc edzésmódszerét, ami most 40 év után újra reneszánszát éli, és reméljük hamarosan újra a fogyókúra királynőjévé válik.

fogyókúra
Visszatért a 80-as évek legjobb módszere, ami segít a fogyókúra ideje alatt
Forrás: Shutterstock

Hatásos fogyókúra: visszatért a 80-as évek kedvenc edzésmódszere

A Womens Health magazin számolt be róla, hogy a bokasúlyokat először a 70-es években szabadalmaztatták, majd egy évtizeddel később a 80-as években vált népszerűvé, amikor szinte minden tévéadón és újságban láthattunk színes dresszekben edző nőket, amint bokasúllyal a lábukon kardióznak, vagy éppen tornáznak. Az azóta eltelt 40 évben a konditermek, és a funkcionális edzések előretörésével csökkent a magunkra szerelhető súlyok iránti kereslet, most azonban visszatérőben van ez az elfeledett trend. Egyrészt a street workoutnak hála - ahol a saját testsúlyukkal edző embereknek plusz ellenállásra van szüksége a fejlődéshez - de megjelent már a főként nők által kedveld sportokban is, úgymint az aerobickban, vagy éppen a pilatesben.

A New Yorki Egyetem fiziológusa Alexander Rothestein fejtette ki a lap számára, hogy miért lehet hasznos, ha beépítjük a fogyókúránkba a bokasúlyos edzéseket:

Az emberek szervezete nagyon hatékonyan működik, és a különböző mozgások során arra koncentrál, hogy minél kevesebb energiaveszteséggel járjon a test működtetése. Így például séta közben nagyon kevés izmunk dolgozik, és ha plusz súlyt helyezünk magunkra, akkor egyből nő a gyakorlat intenzitása és a kalóriaégetés is. Ugyanez igaz a saját testsúlyos gyakorlatokra, és az otthoni edzésre is.

 - árulta el a szakértő. A fiziológus rámutatott arra is, hogy nem szabad a végtelenségig növelni a bokánkra helyezett súlyokat, ő maximum másfél kilós többletet ajánl lábanként, mert így még nem terheljük meg túlságosan az izületeinket. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a leghatékonyabb kalóriaégetéshez a bokasúlyos mellett a csuklósúlyokat is igénybe vehetjük, főleg akkor, ha nem feltétlen a derekunk alatti izmokat szeretnénk megdolgozgatni, hanem a felsőtestünket is. Ha pedig igazán bevállalósak vagyunk és már a saját testsúlyunk mozgatásával nem tudunk fejlődést elérni, akkor még mindig ott van a súlymellény, amely használatával a határ a csillagos ég. A Youtube-oldalán pedig több millió saját testsúlyos tornagyakorlatot találhattok, amelyeknél bármelyiket felpörgethetitek a plusz súllyal:

Elakadtál a fogyásban? Ezzel az egyszerű módszerrel újra beindulhat

Bosszantó, amikor szépen elkezdenek olvadni a kilók, de hirtelen megtorpan a folyamat. Úgy érzed, mindent jól csinálsz, mégsem mozdul a mérleg? Ez a módszer segít újra beindítani a fogyást!

A 80-20-as szabály Jennifer Aniston elképesztő testének titka: te is könnyedén elsajátíthatod

Örök érvényű igazság, hogy Jennifer Aniston teste tökéletes. Pont. Évtizedek óta nem láttunk róla még egy paparazzi fotót sem, ahol kicsit elengedte volna magát, vagy ami előnytelen lett volna, így természetesen élünk-halunk az infóért, hogy vajon mi lehet Jennifer Aniston titka.

Ismerd meg a japán gyaloglási módszert, ami jobb, mintha 10 000 lépést sétálnál naponta

Szeretnéd séta közben is hatékonyan formálni az alakodat? Akkor ezt a japán gyaloglási módszert neked találták ki! Mutatjuk, hogyan csináld!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu