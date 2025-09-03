Újra hódít a 80-as évek legnépszerűbb edzésmódszere – Ettől leolvadnak rólad a kilók!

Több száz különböző diéta, táplálkozási tipp, és fogyókúrás módszer elérhető már az internetnek hála, még sincs kevesebb elhízott ember. Éppen ellenkezőleg: a nemzetközi statisztikák szerint évről évre nő a túlsúlyos emberek száma. Ez a mozgásszegény életmódnak, az ülő munkának, és a boltok polcain található ultra feldolgozott élelmiszereknek is köszönhető, azonban tegyük a szívünkre a kezünket, ha valaki szeretne egészséges életmódra váltani és fogyni, annak van rá lehetősége. Ehhez szeretnénk most mi is segítséget nyújtani azzal, hogy bemutatjuk a 80-as évek kedvenc edzésmódszerét, ami most 40 év után újra reneszánszát éli, és reméljük hamarosan újra a fogyókúra királynőjévé válik.

Visszatért a 80-as évek legjobb módszere, ami segít a fogyókúra ideje alatt

Forrás: Shutterstock

A Womens Health magazin számolt be róla, hogy a bokasúlyokat először a 70-es években szabadalmaztatták, majd egy évtizeddel később a 80-as években vált népszerűvé, amikor szinte minden tévéadón és újságban láthattunk színes dresszekben edző nőket, amint bokasúllyal a lábukon kardióznak, vagy éppen tornáznak. Az azóta eltelt 40 évben a konditermek, és a funkcionális edzések előretörésével csökkent a magunkra szerelhető súlyok iránti kereslet, most azonban visszatérőben van ez az elfeledett trend. Egyrészt a street workoutnak hála - ahol a saját testsúlyukkal edző embereknek plusz ellenállásra van szüksége a fejlődéshez - de megjelent már a főként nők által kedveld sportokban is, úgymint az aerobickban, vagy éppen a pilatesben.

A New Yorki Egyetem fiziológusa Alexander Rothestein fejtette ki a lap számára, hogy miért lehet hasznos, ha beépítjük a fogyókúránkba a bokasúlyos edzéseket:

Az emberek szervezete nagyon hatékonyan működik, és a különböző mozgások során arra koncentrál, hogy minél kevesebb energiaveszteséggel járjon a test működtetése. Így például séta közben nagyon kevés izmunk dolgozik, és ha plusz súlyt helyezünk magunkra, akkor egyből nő a gyakorlat intenzitása és a kalóriaégetés is. Ugyanez igaz a saját testsúlyos gyakorlatokra, és az otthoni edzésre is.

- árulta el a szakértő. A fiziológus rámutatott arra is, hogy nem szabad a végtelenségig növelni a bokánkra helyezett súlyokat, ő maximum másfél kilós többletet ajánl lábanként, mert így még nem terheljük meg túlságosan az izületeinket. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a leghatékonyabb kalóriaégetéshez a bokasúlyos mellett a csuklósúlyokat is igénybe vehetjük, főleg akkor, ha nem feltétlen a derekunk alatti izmokat szeretnénk megdolgozgatni, hanem a felsőtestünket is. Ha pedig igazán bevállalósak vagyunk és már a saját testsúlyunk mozgatásával nem tudunk fejlődést elérni, akkor még mindig ott van a súlymellény, amely használatával a határ a csillagos ég. A Youtube-oldalán pedig több millió saját testsúlyos tornagyakorlatot találhattok, amelyeknél bármelyiket felpörgethetitek a plusz súllyal: