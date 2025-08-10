Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 10., vasárnap Lőrinc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
súlycsökkentés

Elakadtál a fogyásban? Ezzel az egyszerű módszerrel újra beindulhat

eredményes fogyás
Shutterstock - Pixel-Shot
súlycsökkentés fogyás túlsúly egészséges életmód
Tóth Bori
2025.08.10.
Bosszantó érzés, amikor szépen elkezdenek olvadni a kilók, de hirtelen megtorpan a folyamat. Úgy érzed, mindent jól csinálsz, mégsem mozdul a mérleg? Ismerd meg azt a módszert, ami újra beindítja a fogyást és segít megszabadulni a túlsúlytól!

Az egészséges étkezés és a rendszeres testmozgás mellett könnyen beindulhat a fogyás, a látványos eredmények pedig nem maradnak el. Ám előfordul, hogy egy idő után megáll a folyamat, a mérleg nem mozdul, a motiváció pedig kezd alábbhagyni. Ez teljesen normális jelenség, amivel sokan találkoznak. Ilyenkor felmerül a kérdés: „Miért állt meg a súlycsökkenés, amikor úgy érzem, mindent jól csinálok?” Ne aggódj, mert van megoldás arra, hogy újra lendületbe kerülj és ledobd a maradék felesleges kilókat is!

eredményes fogyás
Ezek a tippek segíthetnek, mikor megáll a fogyás.
Forrás: Shutterstock

Fogyás stagnálása? Így törheted meg a holtpontot!

Íme az egyik legjobb módszer, amivel újra lendületet adhatsz a fogyókúrádnak

Változtass a rutinodon, a tested már ismeri a trükkjeidet

A tested okos és alkalmazkodó, ezért könnyen hozzászokhat a megszokott rutinokhoz és étrendhez. Ha mindig ugyan úgy edzel és ugyan azokat az ételeket eszed minden nap, akkor a szervezeted felismeri ezt a mintát. És bizony igyekszik majd energiát megtakarítani. 

Ilyenkor szükség van apró, de hatékony változtatásokra, hogy megtörd a stagnálást és tovább haladhass a célod felé.

Tehát ha úgy érzed, hogy megrekedtél a fogyási folyamatban, akkor itt az idő, hogy kipróbálj egy új edzésformát. Ha szereted azt az edzést, amit jelenleg csinálsz, akkor legalább változtass a gyakorlatok sorrendjén és intenzitásán. Már egy apró változtatás is nagy különbséget eredményezhet.

Mi segíthet még a fogyás újraindításában? 

Íme 4 tipp, amikre érdemes ügyelned, ha a további kilók leadása a cél.

Légy türelmes, és ne ess pánikba

A súlystagnálás nem azt jelenti, hogy kudarcot vallottál. Ez azt jelzi, hogy a tested alkalmazkodik. Ez egy jelzés a változtatásra, nem a feladásra. A lényeg, ha belevágtál, ne várj azonnali eredményeket. Gondolj bele, milyen hosszú évek alatt alakult ki az a kis úszógumi a pocakodon, vagy a plusz centik, ami miatt nem jön fel a kedvenc farmerod a combodon. Ahogy a hízás, úgy a fejlődés is gyakran lassú és szinte észrevétlen folyamat. Legyél kitartó és ne add fel a célodat!

Az út elején még nem biztos, hogy látványos a változás, de érezhetően jobb lehet a közérzeted és észreveheted, hogy már nem fulladsz ki, ha fel kell menned egy hosszabb lépcsőn.

Ellenőrizd, mit és mennyit eszel

Néhány hónap fogyókúra után könnyen engedhetsz a kísértésnek: egy kis csoki, néhány plusz mogyoró, egy kis extra olaj a serpenyőben.... és hirtelen szinte akár napi 300 láthatatlan kalóriával többet viszel be, mint gondolnád. 

Próbáld meg legalább néhány napig pontosan feljegyezni mindent, de tényleg mindent, amit megeszel. 

Meg fogsz lepődni, milyen apró kis csalásokkal találkozol, amik bizony nem maradnak büntetlenül.

Adj a testednek több pihenést és kevesebb stresszt

Az álmatlanság és a stressz csendes ellenségei a fogyásnak. Megemelik a kortizol szintjét, azt a hormont, amely gátolja a zsírégetést és fokozza az édesség utáni vágyat. 

Biztosíts magadnak 7–8 óra minőségi alvást, tanulj meg kikapcsolni, meditálni, helyesen lélegezni. Meglátod, mennyit számít már egy ilyen apró lépés is.

Ne feledkezz meg az erősítő edzésről

A kardió nagyszerű a fogyás beindításához, de ha gyorsítani szeretnéd az anyagcseréd, szükséged van izmokra. Hiszen az izmok még nyugalmi állapotban is égetik a kalóriákat. Ne félj kézi súlyzókat vagy ellenállásos gumiszalagokat használni, minden plusz kiló izom csendes zsírégetőddé válik.

Hihetetlen, de ezzel a sporttal a leglátványosabb és leggyorsabb a fogyás

Már mindent bevetettél, de a kilók makacsul ragaszkodnak hozzád? Eláruljuk, melyik mozgásforma lehet az út a sikeres fogyáshoz.

Hihetetlen, de ezzel a sporttal a leglátványosabb és leggyorsabb a fogyás

Lusta fogyás? – Trükkök, amikhez még az ágyból sem kell felkelni

Nem szeretsz sportolni, de utálod a farmered, mert már csak sírva jön rád? Létezik fogyás chips és kanapén fetrengés mellett? Az internet szerint igen. Mutatjuk a módszereket.

Lusta fogyás? – Trükkök, amikhez még az ágyból sem kell felkelni

Sztárok, akik megszabadultak plusz kilóiktól: rájuk sem lehet ismerni - GALÉRIA

Sok sztár nem csupán a reflektorfény miatt alakította át életmódját, hanem saját egészségük és közérzetük érdekében is. Nézd meg galériánkat, és inspirálódj te is a hírességek átalakulásaiból!

Sztárok, akik megszabadultak plusz kilóiktól: rájuk sem lehet ismerni - GALÉRIA

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu