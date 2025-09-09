Új fitnesztrend, ami lassítja az öregedést: ez a 30 perces japán gyaloglás

A séta mindig is a legegyszerűbb és legelérhetőbb mozgásformák közé tartozott, de a japánok most megmutatják, hogyan szolgálhatja maximálisan az egészségedet és miként lassíthatja az öregedést. A „japán gyaloglás” vagy intervall séta módszere a gyors és lassú szakaszokat váltogatja, amely erősíti a szívet, növeli az állóképességet, mindezt pedig kíméletesen, túlerőltetés nélkül.
A technikát még 2007-ben a Shinshu Egyetem kutatói, Hiroshi Nose és Shizue Masuki fejlesztették ki, az idősödő lakosság egészségének javítására. Az, hogy most ismét előtérbe került, ráadásul a fiatalabb generáció körében, a TikTok-nak köszönhető. Sokan teszik közzé, hogyan gyakorolják a japán gyaloglást; van, aki reggel munkába menet végzi, míg más a természetjárást kötötte össze vele.
Ahogy arról a Men's Health is beszámolt, több kutatás bizonyítja, hogy nemcsak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát csökkenti, hanem az izomerőt is növeli, továbbá lassítja az öregedéshez kapcsolódó fizikai hanyatlást.
Ismételd ezt 30 percen keresztül, akár napi háromszor 10 perces bontásban, heti 4-5 alkalommal. A titok a helyes testtartásban és a karok aktív mozgatásában rejlik: így a gyaloglás jótékony hatásai maximalizálhatók.
Bár elsősorban idősebbeknek ajánlják, bárki gyakorolhatja, aki kíméletes, de hatásos kardió mozgást keres. Sérülésből felépülőknek, vagy a hosszabb kihagyás után visszatérőknek is ideális.
Ha most kezdesz bele, indíts rövid, egy-két perces gyors szakaszokkal, majd fokozatosan növeld a tempót és az időtartamot. Heti 3–4 alkalom már látványos változást hoz – nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Egy 2024-es tanulmány szerint a napi legalább 5 000 lépés csökkenti a depressziós tüneteket, ez a hatás pedig minden további 1 000 lépéssel csak fokozódik. Napi 7 000 lépésnél akár 31%-kal is csökkenhet a depresszió kockázata. Minek köszönhető ez? A séta során nő a szervezet endorfinszintje, és ha mindezt természetes környezetben, friss levegőn végzed, garantált a mentális regeneráció. A természetes fény, a ritmikus mozgás és a stresszoldó hatás tökéletes kombinációt alkot – különösen egy hosszú munkanap után.
A japán gyaloglás nem csak a testet, hanem a lelket is feltölti, így tökéletes választás mindazoknak, akik a fitnesztrendek közül valami egyszerű, mégis hatékony módszert keresnek.
