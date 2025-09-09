Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd

Új fitnesztrend, ami lassítja az öregedést: ez a 30 perces japán gyaloglás

séta gyaloglás egészség edzés
2025.09.09.
Nem szeretsz edzőterembe járni, de nem akarsz lemondani az egészségről? Próbáld ki a japán gyaloglást: 30 perc, ami felturbózza a tested és a lelked.

A séta mindig is a legegyszerűbb és legelérhetőbb mozgásformák közé tartozott, de a japánok most megmutatják, hogyan szolgálhatja maximálisan az egészségedet és miként lassíthatja az öregedést. A „japán gyaloglás” vagy intervall séta módszere a gyors és lassú szakaszokat váltogatja, amely erősíti a szívet, növeli az állóképességet, mindezt pedig kíméletesen, túlerőltetés nélkül.

A japán gyaloglás jótékony hatásai bizonyítottak
A napi 30 perces japán gyaloglást akár a boltból vagy munkából hazafelé is elvégezheted.
Miért érdemes belevágni a japán gyaloglásba?

A technikát még 2007-ben a Shinshu Egyetem kutatói, Hiroshi Nose és Shizue Masuki fejlesztették ki, az idősödő lakosság egészségének javítására. Az, hogy most ismét előtérbe került, ráadásul a fiatalabb generáció körében, a TikTok-nak köszönhető. Sokan teszik közzé, hogyan gyakorolják  a japán gyaloglást; van, aki reggel munkába menet végzi, míg más a természetjárást kötötte össze vele. 

@paigepaxtonsnyder Throw on a weighted vest for an added challenge! This was such a fun way to get my steps in today! Kept it interesting and kept me in zone 2 so much more than my normal walk! #walk #walking #rucking #weightedvest #rucking ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice

Ahogy arról a Men's Health is beszámolt, több kutatás bizonyítja, hogy nemcsak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát csökkenti, hanem az izomerőt is növeli, továbbá lassítja az öregedéshez kapcsolódó fizikai hanyatlást. 

A módszer hihetetlenül egyszerű:

  • 3 perc gyors séta, amikor már nehéz beszélgetni,
  • majd 3 perc lassú, kényelmes séta.

Ismételd ezt 30 percen keresztül, akár napi háromszor 10 perces bontásban, heti 4-5 alkalommal. A titok a helyes testtartásban és a karok aktív mozgatásában rejlik: így a gyaloglás jótékony hatásai maximalizálhatók.

Bár elsősorban idősebbeknek ajánlják, bárki gyakorolhatja, aki kíméletes, de hatásos kardió mozgást keres. Sérülésből felépülőknek, vagy a hosszabb kihagyás után visszatérőknek is ideális. 

Japán gyaloglás, intervall edzés, csoportos edzés, séta
A japán gyaloglást egyedül is űzheted, de akár a barátnőiddel is jó program lehet.
Hogyan turbózza fel a gyaloglás a tested és a lelked?

Ha most kezdesz bele, indíts rövid, egy-két perces gyors szakaszokkal, majd fokozatosan növeld a tempót és az időtartamot. Heti 3–4 alkalom már látványos változást hoz – nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Egy 2024-es tanulmány szerint a napi legalább 5 000 lépés csökkenti a depressziós tüneteket, ez a hatás pedig minden további 1 000 lépéssel csak fokozódik. Napi 7 000 lépésnél akár 31%-kal is csökkenhet a depresszió kockázata. Minek köszönhető ez? A séta során nő a szervezet endorfinszintje, és ha mindezt természetes környezetben, friss levegőn végzed, garantált a mentális regeneráció. A természetes fény, a ritmikus mozgás és a stresszoldó hatás tökéletes kombinációt alkot – különösen egy hosszú munkanap után.

Tippek, hogy a gyaloglás valóban élvezet legyen

  1. Tartsd szem előtt a testtartást: a vállak lazák, a hát egyenes, a karok aktívan mozognak.
  2. Változtasd a tempót: a gyors-lassú intervallum a lényeg, nem a kilométerek száma.
  3. Külső környezet: park, erdő, tópart – a természet nemcsak inspirál, de javítja az idegrendszer működését.
  4. Fokozatosság: kezdőként elég napi 10 perc, majd fokozatosan emeld, hogy elérd a 30 perces célt.

A japán gyaloglás nem csak a testet, hanem a lelket is feltölti, így tökéletes választás mindazoknak, akik a fitnesztrendek közül valami egyszerű, mégis hatékony módszert keresnek.

