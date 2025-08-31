Fedezd fel a 6-6-6 séta kihívást: a gyaloglás előnyei, amelyekért a tested és a lelked is hálás lesz

A mindennapos gyaloglás az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy javítsd a fittségedet, támogasd az egészségedet és feltöltsd a lelkedet. Nem kell hozzá drága felszerelés, csak egy kényelmes cipő és napi egy óra szabadidő. A 6-6-6 séta kihívás éppen ezt kínálja: egy könnyen követhető, mégis hatékony edzés, amely a reggeli séta vagy az esti gyaloglás előnyeit ötvözi a rendszeres mozgással.

Forrás: Shutterstock

Mi az a 6-6-6 séta kihívás, és mik a rendszeres gyaloglás előnyei

A 6-6-6 séta kihívás lényege: napi 60 perc tempós reggeli séta vagy esti séta, kiegészítve 6 perc bemelegítéssel és 6 perc levezetéssel. Ez nemcsak a TikTok-on terjedő egészség trend, hanem tudományosan is igazolt módszer a keringés javítására, a stressz csökkentésére és az emésztés segítésére. A mindennapos gyaloglás hosszú távon a test és a lélek egyensúlyát is támogatja.

Mindennapos gyaloglás – Miért épp 60 perc?

Egy átlagos fittségű ember, aki 5–6 km/órás sebességgel gyalogol, körülbelül 6000–7000 lépést tesz meg egy óra alatt. Megdöntve egy régi séta-mítoszt, egy 2021-es, a JAMA Network Open-ben publikált kutatás szerint azok, akik naponta legalább 7000 lépést gyalogoltak, 50–70%-kal alacsonyabb halálozási kockázattal rendelkeztek, mint akik ennél kevesebbet. Ha napi egy óra edzés – például egy 6-6-6 séta – beépül a rutinba, az nemcsak fittséget, hanem hosszabb életet is adhat.

Miért reggel 6-kor vagy este 6-kor érdemes sétálni?

A reggeli séta beindítja az anyagcserét, energikussá teszi a nap kezdetét, míg az esti séta jobb alvást biztosít, mivel lecsökkenti a stresszhormonok szintjét. Étkezések után különösen hasznos, hiszen támogatja az emésztést, stabilizálja a vércukorszintet, és hosszútávon a szív egészségét. A pontos időpont kevésbé fontos, mint a következetesség, de betartása segít szokássá alakítani a kihívást.

Érdemes egy alkalmazással vagy okosórával mérned a tempód és a lépésszámod a mindennapos gyaloglás közben.

Forrás: Shutterstock

Az edzés intenzitása: hogyan tegyük változatossá?

A kihívás nem ír elő kötelező séta sebességet, de érdemes a 4-6 km/órás tempót tartani. Beiktathatsz gyorsabb szakaszokat, emelkedőket vagy intervallumokat. Ezekkel növelheted a kalóriaégetést, segítheted a fogyást, és új ingereket adhatsz az izmoknak. Aki kezdő, annak a sík terep és a mérsékelt tempó is ideális. A mindennapos gyaloglás során fontos, hogy az edzés ne legyen túl megerőltető, így elkerülhetők a sérülések.