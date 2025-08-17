Zsúfolt a napirended, de formában akarsz maradni? Akkor itt van számodra a mikro-edzés

A mikro-edzések olyan rövid, tényleg csak pár perces gyakorlatok, amik beilleszthetőek a legsűrűbb napirendbe is, mégis remekül ki lehet melegedni általuk. Le szeretnél adni pár kilót még a nyáron? Erősebb szeretnél lenni, hogy jobban bírd a hétköznapok fizikai terheit? Esetleg folyamatos ülőmunkát végzel és kellene egy rövid torna, amivel átmozgathatod elgémberedett tagjaidat? Ezek az akár pár négyzetméteren, eszköz nélkül is elvégezhető gyakorlatok szempillantás alatt helyrefaragják a tested.
Ez egy olyan edzésprogram, ami során rövid (pár perces), többször elvégzett blokkokra bontják a nagyon intenzív edzést. Egy nap folyamán akár több rövid mozgássort is elvégezhetsz a motiváltságtól függően.
Azoknak ajánlott célzottan, akiknek gyakori kifogása a: „Nekem nincs időm ilyesmire!”
Most felmerülhet benned, hogy vajon mi értelme lesz napi 5 perc otthoni edzésnek. Még mielőtt lebeszélnéd magadat az egészről, mutatjuk mennyi előnye lesz annak, ha csak napi pár perc intenzív mozgást beiktatsz az életedbe:
és végezetül: BOLDOGABB LESZEL, mivel kedélyállapot javító hormont (endorfint) termelsz!
Ha feszesebb, kerekebb popsit szeretnél:
Ha laposabb hasat szeretnél:
Ha fogyni szeretnél:
Ha megmozgatnád magad az irodában:
Ha szeretnéd felturbózni a vérnyomásod, a reggeli kávé előtt:
Ugyan a mikro-edzésektől nem várhatsz óriási csodákat, de a legfrissebb kutatások szerint igenis formál és megőrzi az egészséged.
