Zsúfolt a napirended, de formában akarsz maradni? Akkor itt van számodra a mikro-edzés

A mikro-edzések olyan rövid, tényleg csak pár perces gyakorlatok, amik beilleszthetőek a legsűrűbb napirendbe is, mégis remekül ki lehet melegedni általuk. Le szeretnél adni pár kilót még a nyáron? Erősebb szeretnél lenni, hogy jobban bírd a hétköznapok fizikai terheit? Esetleg folyamatos ülőmunkát végzel és kellene egy rövid torna, amivel átmozgathatod elgémberedett tagjaidat? Ezek az akár pár négyzetméteren, eszköz nélkül is elvégezhető gyakorlatok szempillantás alatt helyrefaragják a tested.

A mikro-edzés a szakértők szerint komoly eredményeket produkálhat.

Forrás: E+

Mi is az a mikro-edzés trend?

Ez egy olyan edzésprogram, ami során rövid (pár perces), többször elvégzett blokkokra bontják a nagyon intenzív edzést. Egy nap folyamán akár több rövid mozgássort is elvégezhetsz a motiváltságtól függően.

Azoknak ajánlott célzottan, akiknek gyakori kifogása a: „Nekem nincs időm ilyesmire!”

Tényleg hatásos?

Most felmerülhet benned, hogy vajon mi értelme lesz napi 5 perc otthoni edzésnek. Még mielőtt lebeszélnéd magadat az egészről, mutatjuk mennyi előnye lesz annak, ha csak napi pár perc intenzív mozgást beiktatsz az életedbe:

csökken a szív- érrendszeri megbetegedésre való hajlamod

strapabíróbb fizikai erőnléted lesz

kitartóbb leszel a rendszeresség betartásának köszönhetően

rugalmasabb, regeneráltabb izmaid lesznek

felpezsdíted a nyirokkeringésed

növeled a koncentrációd és az önbizalmad (Érdemes lehet vizsgák, vagy irodai prezentációk előtt bevetni!)

csökkented a csontritkulás esélyét

és végezetül: BOLDOGABB LESZEL, mivel kedélyállapot javító hormont (endorfint) termelsz!

Lássunk néhány mikro-edzés technikát!

Ha feszesebb, kerekebb popsit szeretnél:

Ha laposabb hasat szeretnél:

Ha fogyni szeretnél:

Ha megmozgatnád magad az irodában:

Ha szeretnéd felturbózni a vérnyomásod, a reggeli kávé előtt: