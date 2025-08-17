Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap

Zsúfolt a napirended, de formában akarsz maradni? Akkor itt van számodra a mikro-edzés

Shutterstock - Master1305
fogyás torna otthoni edzés
Kővári F. Luca
2025.08.17.
„Nincs rá időm!” − Ismerős a mondat? Épp ezért hoztunk most neked néhány otthoni mikro-edzés technikát, amikkel hatékonyan fogyhatsz és csak pár percedbe kerül!

A mikro-edzések olyan rövid, tényleg csak pár perces gyakorlatok, amik beilleszthetőek a legsűrűbb napirendbe is, mégis remekül ki lehet melegedni általuk. Le szeretnél adni pár kilót még a nyáron? Erősebb szeretnél lenni, hogy jobban bírd a hétköznapok fizikai terheit? Esetleg folyamatos ülőmunkát végzel és kellene egy rövid torna, amivel átmozgathatod elgémberedett tagjaidat? Ezek az akár pár négyzetméteren, eszköz nélkül is elvégezhető gyakorlatok szempillantás alatt helyrefaragják a tested.

mikro-edzés
A mikro-edzés a szakértők szerint komoly eredményeket produkálhat.
Forrás: E+

Mi is az a mikro-edzés trend?

Ez egy olyan edzésprogram, ami során rövid (pár perces), többször elvégzett blokkokra bontják a nagyon intenzív edzést. Egy nap folyamán akár több rövid mozgássort is elvégezhetsz a motiváltságtól függően. 

Azoknak ajánlott célzottan, akiknek gyakori kifogása a: „Nekem nincs időm ilyesmire!” 

Tényleg hatásos?

Most felmerülhet benned, hogy vajon mi értelme lesz napi 5 perc otthoni edzésnek. Még mielőtt lebeszélnéd magadat az egészről, mutatjuk mennyi előnye lesz annak, ha csak napi pár perc intenzív mozgást beiktatsz az életedbe: 

  • csökken a szív- érrendszeri megbetegedésre való hajlamod
  • strapabíróbb fizikai erőnléted lesz
  • kitartóbb leszel a rendszeresség betartásának köszönhetően
  • rugalmasabb, regeneráltabb izmaid lesznek
  • felpezsdíted a nyirokkeringésed
  • növeled a koncentrációd és az önbizalmad (Érdemes lehet vizsgák, vagy irodai prezentációk előtt bevetni!)
  • csökkented a csontritkulás esélyét

és végezetül: BOLDOGABB LESZEL, mivel kedélyállapot javító hormont (endorfint) termelsz!

Lássunk néhány mikro-edzés technikát!

Ha feszesebb, kerekebb popsit szeretnél:

Ha laposabb hasat szeretnél:

Ha fogyni szeretnél:

Ha megmozgatnád magad az irodában:

Ha szeretnéd felturbózni a vérnyomásod, a reggeli kávé előtt:

Ugyan a mikro-edzésektől nem várhatsz óriási csodákat, de a legfrissebb kutatások szerint igenis formál és megőrzi az egészséged.

 

