Ez a szupertrendi ital tönkretehet – Így fogyaszd helyesen!

Ugye nem kell bemutatni az év legdivatosabb italát, a csábító, világoszöld, csodaszerként elhíresült matcha teát? Az utóbbi években ez a japán különlegesség a nyugati világot is meghódította és olyan népszerű lett, hogy globális hiány alakult ki belőle. Nem is gondolnád, de ha nem biztonságosan fogyasztod, akkor könnyen tönkreteheted vele a szervezetedet.

Így fogyaszd a matcha teát, hogy ne okozzon kárt a szervezetedben!

Egy korty a matcha teából és megtörténhet a baj?

Nos, a vérképednek biztosan nem tesz jót, ugyanis a táplálkozási szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez az egyre trendibb, Japánból származó, koffeines zöld tea megzavarhatja a szervezet vasfelszívódását. Mi is ezzel a baj? Növelheti a vérszegénység, azaz az anémia kockázatát és ezzel gyengeséget, kimerültséget okozhat. Pedig lehet, hogy pont azért ittad eddig, hogy kicsit élénkebb legyél tőle. Mielőtt felpattannál és az összes matcha porodat a szemetesbe szórnád, olvass tovább, ugyanis, ha néhány apró változtatást betartasz, akkor máris tovább élvezheted kedvenc, trendi italod előnyeit, a kellemetlen mellékhatások nélkül.

Ez az ital a kávé egészségesebb alternatívájaként terjedt el és számos jótékony hatása ismert

A matcha tartalmaz egy L-teanin nevű aminosavat, amely nyugtató hatásáról ismert. A matcha természetes koffeintartalmával együtt, úgy növeli az energiád, hogy közben kiegyensúlyozott maradhatsz, mert nincs meg a kávéhoz kapcsolódó szorongás érzése.

– mondta Sarah Martel, regisztrált dietetikus. Emellett tele van antioxidánsokkal, amelyek segíthetnek a sejtkárosodás elleni küzdelemben, csökkentik a gyulladást és egyes krónikus betegségek (például a rák) kockázatát is mérsékelhetik. A kutatások szerint a jótékony matcha tea támogathatja a májműködést, javíthatja az agyműködést, hozzájárulhat a szív egészségéhez. Mivel gyorsítja az anyagcserét, egyeseknek még a fogyásban is segíthet.

Nem árt vigyázni!

Ugyan a fent leírtak alapján egy szuper juice-nak tűnhet, de nem árt körültekintőnek lenni a fogyasztásakor.

Egyre több szakember figyelmeztet a közösségi médiában is, hogy a matcha rossz hatással lehet a szervezet vasfelszívódására.

Miért is fontos a vas?

Ez egy kulcsfontosságú ásványi anyag, amely a hemoglobin (a vörösvértestek oxigénszállító fehérjéjének) fontos része. Létfontosságú az agy fejlődéséhez, a hormontermeléshez és a sejtek megfelelő működéséhez. Farzanah Nasser, táplálkozási szakértő a Vogue magazinban figyelmeztette a matcha fogyasztókat:

A matcha tanninokat tartalmaz, amelyek kötődnek a nem-hem vas formájához (ez az a vas, ami a növényi eredetű ételekben található), és ez akadályozhatja a felszívódását a szervezetben.

Ha tartósan fennáll, hogy a szervezet nem rendelkezik elegendő egészséges vörösvértesttel, akkor vashiány alakulhat ki. (Csak példaként az Egyesült Államokban körülbelül 10 millió embert érintett ebben.) Súlyosabb esetben vashiányos vérszegénység is kialakulhat, így nem elhanyagolható, hogy foglalkozzunk a problémával.

Hogyan ismerheted fel, hogy a vasraktáraid teljesen kimerültek?

Vashiány tünetei:

extrém fáradtság

sápadt bőr

légszomj

fejfájás

szédülés

törékeny körmök

furcsa vágyódás: jég, föld vagy keményítő fogyasztása iránt

Jöjjön a megoldás! Hogyan fogyasszuk biztonságosan a matcha teát!

A szakértők azt javasolják, ezt a habos, élénk színű, földes ízvilágú italt C-vitaminban gazdag ételekkel (például citrusfélékkel vagy paprikával) fogyasszuk, hogy segítsük a vas felszívódását.

Kirbie Daily, a Memphisi Egyetem Olimpiai Táplálkozás részlegének igazgatóhelyettese így nyilatkozott a Health.com-nak:

A matcha étkezéssel együtt vagy közvetlenül étkezés után fogyasztva erősebben gátolja a vas felszívódását, mintha két étkezés között isszuk. Azt javaslom, hogy étkezés vagy vastartalmú étrend-kiegészítő után legalább egy-két órát várjunk a matcha fogyasztásával.

Mint a legtöbb élelmiszer esetében itt is fontos a mértékletesség. Napi egy csésze matcha teljesen biztonságos még azok számára is, akiknek oda kell figyelniük arra, hogy ennyi vasat visznek be. Az nem ideális, ha valaki egész nap matchát iszik, ráadásul közvetlenül étkezések előtt vagy után.