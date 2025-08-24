Kávé helyett: 5 különleges ital, ami ugyanúgy felpörget

Egy idő után a kávézás elveszíti az újdonság varázsát. A fekete ital már nem adja meg a reggeli lendületet, a kortyolgatása egyszerű rutinná válik. A kedvenc kávézódban a barista is már csak annyit kérdez: „a szokásost?”, és a cappuccino, a latte vagy cold brew közötti választás sem tartogat különösebb izgalmat. Ha valami izgalmasabb italra vágysz kávé helyett, ami fel is pörget, görgess lejjebb!
Lehet, hogy már uncsi, de a matcha maga a csoda: zöld tealevélből készült por, ami koffeint L-theanine-nel egészít ki, ezért nyugis éberséget ad a koffein hullámzó hatása helyett.
Ami még a menstruációs görcseidre is gyógyír, az a dél-amerikai energiabomba: koffeinnel, antioxidánsokkal és B-vitaminokkal dob fel - kicsit gyengébb mint a kávé.
Kevesen ismerik, de nagyon pörget: a koffein és a theobromin keveréke enyhén stimulál, az italban sok az antioxidáns.
Koffeinmentes, de mégis élénkítő, a kurkuma és fekete bors jó a gyulladásokra.
Kávés íz koffein nélkül: a pörkölt cikóriagyökér és a rostok támogatják az emésztést.
