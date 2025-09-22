Nincs több észvesztő éjszaka: ideiglenes tetoválás segíthet a partidrogok ellen

Végre egy egyszerű mozdulattal felvehetjük a harcot a partidrogok ellen, és még csak várnunk sem kell az eredményre.

Egyszer használatos tetoválás a partidrogok ellen

Forrás: Profimedia / ACS Sensors 2025, DOI: 10.1021/acssensors.4c03737

Gyors, diszkrét teszt a partidrogok ellen

Ha volt már olyan estéd, ami után másnap úgy ébredtél, hogy fogalmad sem volt, mi történt vagy hogy kerültél haza, akkor pontosan tudod, milyen traumát okozhat az, ha valaki partidrogot csempészett az italodba.

Sajnos Magyarországon is évről évre nő a kábítószer használatát követő szexuális zaklatások száma, a kiszolgáltatott személyek pedig szinte teljesen védtelenek voltak a támadások ellen. Eddig.

Voltak már próbálkozások az esetek megelőzésére, mint például a hordozható pohárfedelek, de eddig egyik sem bizonyult igazán hasztásos és gyors megoldásnak. Ráadásul mire észreveszed, hogy baj van, szinte már biztosan túl késő, hiszen az ilyen kemikáliák a legtöbbször rövid életű, színtelen és íztelen drogok.

Most azonban minden megváltozhat

A dél-koreai kormány által finanszírozott tudósok ugyanis kifejlesztettek egy új gyorstesztet, ami megbízható és diszkrét megoldást nyújthat a problémára: az eszköz olyan, mint egy lemosható tetoválás, de képes a szervezetben előforduló GHB kimutatására.

A fóliában ugyanis egy BHEI nevű jodid indikátort tartalmazó oldat található, ami ha GHB-val találkozik, sárgáról pirosra vált.

A matrica akkor is tökéletes eredményeket produkál, ha csupán egyetlen csepp ital hozzáér.

Ez az innováció egy proaktív és könnyen hozzáférhető megoldást jelent a kábítószerrel elősegített szexuális zaklatás megelőzésére, a személyes biztonság fokozására, valamint a kontroll és a tudatosság érzésének elősegítésére a magas kockázatú környezetben

– írták a tanulmány szerzői.