9 nő vádolja Jared Letót azzal, hogy tiniként szexuálisan zaklatta őket - Videó!

Újabb zaklatási botrány kezd kialakulni Hollywoodban. Most éppen az Oscar-díjas Jared Leto néz szembe durva vádakkal, miután 9 különböző nő vállalta a nyilvánosságot, és állítja: a színész szexuálisan zaklatta őket 16 és 18 éves koruk között. A vádak szerint a színész 2006 és 2012 között több tinédzserlányt is meginvitált a lakására, és volt olyan is, hogy egy 18 év alatti lány szeme láttára vetkőzött le pucérra. Jared Leto és az ügyvédei természetesen mindent tagadnak.

Jared Leto tagadja, hogy szexuálisan zaklatott volna fiatalkorú lányokat

Forrás: Matt Crossick/Northfoto

Jared Leto fiatalkorú lányokat zaklathatott éveken keresztül

