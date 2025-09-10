Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Selena Gomez szívszorító vallomása: „Az embereknek mindig lesz valami kivetnivalója"

2025.09.10.
Selena Gomez egy címlapinterjújában nyíltan beszélt arról, hogyan viselte azokat a rosszindulatú megjegyzéseket, amelyeket az évek során a külsejére és a testsúlyára kapott. Az énekesnő-színésznő elárulta: a folyamatos kritikák miatt hosszú időre elvesztette az önbizalmát.

„Életem során sokszor küzdöttem a súlyommal, ez mindig is érzékeny téma volt számomra”mondta a 33 éves sztár. Selena Gomez hozzátette, hogy dialektikus viselkedésterápiával (DBT) tanulja meg kezelni az önbizalomhiányból fakadó érzéseit. A módszert úgy írta le, mint a rétegek lehántolását, azt mondja, ma már látja az összefüggéseket.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 09: Selena Gomez seen in Hudson Yards on September 09, 2025 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)
Selena Gomez szeptember 9-én New Yorkban
Forrás: Getty Images

Példaként felidézte: „Amikor valaki azt mondta, hogy kövér vagyok, nagyon fájt. Ma már tudom, hogy ezek a megjegyzések azért érintettek annyira érzékenyen, mert orvosi kezelések miatt kúsztak fel rám a plusz kilók."

Selena Gomez betegsége: a testsúlya folyton változik

2014-ben derült ki, hogy Selena Gomeznek lupusza van, később vesetranszplantáción és kemoterápián is átesett. Gyógyszerei miatt a testsúlya folyamatosan változik. „Ha szedem a gyógyszert, sok vizet tartok vissza, ez teljesen normális. Ha nem szedem, fogyok” – magyarázta még korábban.

A világsztár hozzátette: az egészség sokkal fontosabb számára, mint az, hogy mit gondolnak mások. „Vannak napok, amikor rosszul érzem magam, de a gyógyszereim segítenek, és ez a legfontosabb.”

A 2023-as Golden Globe-gálán viselt Valentino ruhája miatt is sok negatív kommentet kapott, de humorral kezelte a kritikát, leszerelte a kritikusokat: „Egy kicsit meghíztam az ünnepek alatt. De nem érdekel.”

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 07: Selena Gomez at The 81st Annual Golden Globe Awards with Moët & Chandon, Celebrating the 13th Year of Toast for a Cause at the Beverly Hilton on January 7, 2023 (Photo by Joe Scarnici/Getty Images for Moët & Chandon)
Selena Gomez a 2023-as Golden Globe-on
Forrás: Getty Images

Selena Gomez nem először állt ki a testpozitivitás mellett. 2022-ben egy TikTok-videóban viccesen sorolta, mennyi gyorsételt evett egy nap, majd így zárta: „Úgy vagyok tökéletes, ahogy vagyok. Őszintén szólva, nem érdekel a súlyom, mert az embereknek úgyis mindig lesz valami kivetnivalója.”

Selena Gomez szerint a legfontosabb az, hogy mindenki találja meg az utat az önelfogadáshoz – és ne engedje, hogy mások véleménye határozza meg, hogyan érzi magát a saját testében.

