Gyilkos a házban 5. évad: egy teljesen új rejtéllyel térnek vissza kedvenc önjelölt nyomozóink

Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) és Mabel (Selena Gomez) úgy tűnik nem pihenhetnek egy napra sem, mert újabb gyilkosság árnyékolja be az Arconia falait. Egy újabb nyomozásra, régi titkokra és új rejtélyekre számíthatunk a sikeres krimi-vígjáték legújabb évadában, amitől már megszokhattuk a váratlan fordulatokat és a sajátos humort. A csapat most visszatér új szereplőkkel kiegészülve, akiknek jelenléte tovább bonyolíthatja a már így sem túl egyszerű szálakat. Hamarosan újra érkezik a képernyőkre a Gyilkos a házban!

A mesteri hármas újra nyomozni kezd a Gyilkos a házban legújabb évadában

Forrás: Northfoto

Mi történt a Gyilkos a házban negyedik évadának végén?

A legutóbbi évad végén, mikor már azt hitték főszereplőink, hogy végre fellélegezhetnek egy váratlan esemény történt: megtalálták mindenki kedvenc portása holttestét az Arconia szökőkútjában, csak percekkel Oliver esküvője után. Ez a haláleset ezúttal nemcsak a három önjelölt nyomozónkat rettentette meg, hanem a ház összes lakóját is, akik mind közvetlen kapcsolatot ápoltak az elhunyt Lesterrel. Ezúttal sokkal többen keveredhetnek gyanúba… Te várod már, hogy kiderüljön ki tette ezt a szörnyűséget?

Lester halála megrázta az Arconia lakóit

Forrás: Profimedia

Kik térnek vissza a Gyilkos a házban 5. évadában?

A klasszikus trió nélkül természetesen nem működhetne a sorozat, így az ő visszatérésük nem is kérdéses az 5. évadban. Martin, Short és Gomez is a szívén viselik a műsor jövőjét, így rájuk mindig számíthatunk majd az új évadokban, de a Howardot, Umát és Donna Williamset alakító színészek is visszatérnek a képernyőre, akik már az első évad óta teszik még szórakoztatóbbá az Arconia életét. Egyes pletykák szerint, pedig a Sofiát alakító színésznő, aki a negyedik évadban mutatkozott be, most egy sokkal nagyobb szerepet kaphat majd.

Meryl Streeptől sem kell búcsút intenünk: megerősítette, hogy újra életre kelti Lorettát.

Új szereplők

A forgatásról rengeteg képet kaptunk, amelyeknek hála már az első percben kiderült, hogy több nagy név is csatlakozott a sorozat stábjához. Renée Zellweger, aki az esetlen, de mégis szerethető Bridget Jonest formálta meg, most újra a kamerák elé fog állni és hozzá csatlakozik még a Becstelen brigantykban szereplő Christoph Waltz és a Percy Jacksont megformáló Logan Lerman is. Ugyan még a karaktereikről nem tudunk semmi, de egy biztos: ilyen színészek mellett nem fogunk unatkozni.