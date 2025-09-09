Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd Ádám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Gyilkos a házban 5. évad: egy teljesen új rejtéllyel térnek vissza kedvenc önjelölt nyomozóink

Northfoto - Nina Prommer
sorozat Selena Gomez krimi Steve Martin
Gyüre Bernadett
2025.09.09.
A rajongók kezdhetnek izgulni! Szeptember 9-én érkezik a Gyilkos a házban 5. évada, mi pedig már alig várjuk, hogy láthassuk – az alkotók ígéretei szerint most sem lesz hiány rejtélyekből és nevetésből.

Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) és Mabel (Selena Gomez) úgy tűnik nem pihenhetnek egy napra sem, mert újabb gyilkosság árnyékolja be az Arconia falait. Egy újabb nyomozásra, régi titkokra és új rejtélyekre számíthatunk a sikeres krimi-vígjáték legújabb évadában, amitől már megszokhattuk a váratlan fordulatokat és a sajátos humort. A csapat most visszatér új szereplőkkel kiegészülve, akiknek jelenléte tovább bonyolíthatja a már így sem túl egyszerű szálakat. Hamarosan újra érkezik a képernyőkre a Gyilkos a házban!

gyilkos a házban, krimi, sorozat, új évad
A mesteri hármas újra nyomozni kezd a Gyilkos a házban legújabb évadában
Forrás: Northfoto

Mi történt a Gyilkos a házban negyedik évadának végén?

A legutóbbi évad végén, mikor már azt hitték főszereplőink, hogy végre fellélegezhetnek egy váratlan esemény történt: megtalálták mindenki kedvenc portása holttestét az Arconia szökőkútjában, csak percekkel Oliver esküvője után. Ez a haláleset ezúttal nemcsak a három önjelölt nyomozónkat rettentette meg, hanem a ház összes lakóját is, akik mind közvetlen kapcsolatot ápoltak az elhunyt Lesterrel. Ezúttal sokkal többen keveredhetnek gyanúba… Te várod már, hogy kiderüljön ki tette ezt a szörnyűséget?

gyilkos a házban, krimi, sorozat, új évad
Lester halála megrázta az Arconia lakóit
Forrás: Profimedia

Kik térnek vissza a Gyilkos a házban 5. évadában?

A klasszikus trió nélkül természetesen nem működhetne a sorozat, így az ő visszatérésük nem is kérdéses az 5. évadban. Martin, Short és Gomez is a szívén viselik a műsor jövőjét, így rájuk mindig számíthatunk majd az új évadokban, de a Howardot, Umát és Donna Williamset alakító színészek is visszatérnek a képernyőre, akik már az első évad óta teszik még szórakoztatóbbá az Arconia életét. Egyes pletykák szerint, pedig a Sofiát alakító színésznő, aki a negyedik évadban mutatkozott be, most egy sokkal nagyobb szerepet kaphat majd.

Meryl Streeptől sem kell búcsút intenünk: megerősítette, hogy újra életre kelti Lorettát.

Új szereplők

A forgatásról rengeteg képet kaptunk, amelyeknek hála már az első percben kiderült, hogy több nagy név is csatlakozott a sorozat stábjához. Renée Zellweger, aki az esetlen, de mégis szerethető Bridget Jonest formálta meg, most újra a kamerák elé fog állni és hozzá csatlakozik még a Becstelen brigantykban szereplő Christoph Waltz és a Percy Jacksont megformáló Logan Lerman is. Ugyan még a karaktereikről nem tudunk semmi, de egy biztos: ilyen színészek mellett nem fogunk unatkozni.

26-8-2025 First look at upcoming new season 5 of the TV series 'Only Murders in the Building' Pictured: Steve Martin Christoph Waltz,Image: 1031464227, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Christoph Waltz is szerepet kapott a legújabb évadban
Forrás: Profimedia

A hivatalos premier szeptember 9-én lesz és egyszerre három epizód is felkerül majd a Disney+-ra, azonban a további részek csak keddenként lesznek elérhetőek.

Ha neked is felkeltette az érdeklődésed a sorozat, akkor nézd meg a legújabb évad előzetesét:

Óriási titok derült ki a Bridgerton 5. évadáról: ez a testvér kerülhet a reflektorfénybe

A Bridgerton-rajongók számára izgalmas hír érkezett: a könyvek írónője, Julia Quinn egy Instagram-posztban utalt rá, hogy ki lehet a következő évad főszereplője.

Wednesday 2. évad 2. felvonás – Gyengébb, mint a temetői harmat

Az Addams család megint alkotott. Bevallom, kíváncsi voltam, mit tud még mutatni a Wednesday, de a második évad második fele olyan hullámvasút lett, hogy néha azt kívántam, bár lenne már vége.

Én és a Walter fiúk : cowboycsizmák és tinidrámák – Kritika

Spoileres kritika.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu