Bruce Willis felesége kiáll a döntése mellett: „Ez nem vita tárgya”

„Ez volt a legbiztonságosabb és legjobb megoldás – nemcsak Bruce, hanem két kislányunk számára is” – mondta Bruce Willis felesége. „Most már tudom, hogy Bruce a lehető legjobb ellátásban részesül, minden igénye teljesül, akárcsak a gyermekeinké. Szóval erről nem fogok vitatkozni.”

Emma Heming és Bruce Willis

Forrás: Visual China Group

Bruce Willis felesége könyvet írt az ápolás nehézségeiről

A döntéséről és az ápolás kihívásairól Emma Heming Willis új könyvében számol be, amely szeptemberben jelent meg. Az íróként és aktivistaként is tevékenykedő feleség arról beszélt, hogy bár a közösségi médiában sokan bírálták, valójában minden család másként éli meg a demenciát. „Ha láttál egy demenciás esetet, akkor láttál egyetlen esetet – de minden helyzet különböző. Mindenki azt teszi, ami a családjának a legjobb, és ami biztonságot ad a szeretteinek.”

Emma elárulta, hogy férje neurológusától kapott egy döbbenetes statisztikát: gyakran a gondozók halnak meg előbb, mint a betegek.

Ez volt az ébresztő jel számomra. Rájöttem, hogy segítségre van szükségem, és nem kudarc, ha valaki támogatást kér. Remélem, hogy a könyvem hatására más gondozóknak figyelni kezdenek magukra, mert ha ők kimerülnek, nem tudnak tovább törődni a szeretteikkel.

A People magazinnak adott interjúban Emma arról is beszélt, hogy Bruce Willis előrehaladott frontotemporális demenciája miatt nyugodt, békés környezetre van szükség. Ezért költöztették a család által második otthonnak nevezett, egyszintes, csendes házba, ahol éjjel-nappal gondoskodnak róla. Ez a helyzet a gyerekeknek is kedvezőbb: 13 éves Mabel és 11 éves Evelyn továbbra is önfeledten élhetik gyerekkorukat.

„Most minden sokkal nyugodtabb, könnyebb” – mondta Emma Heming, hozzátéve, hogy hálás azért, hogy volt lehetősége egy ilyen biztonságos és kiegyensúlyozott új élethelyzetet kialakítani.