A fürdőszivacsod több kórokozót rejthet, mint a vécécsésze – Így védekezz!

A legtöbbünk a zuhany alatt keresi a megváltást: itt mossuk le a stresszt, a víz csobogása megnyugtatja a lelket. Csak magunkra kenjük a tusfürdőt és jöhet a teljes megújulás. Csakhogy közben van egy alattomos társad: a fürdőszivacs. A szakértők szerint ezek a kellékek valójában baktérium- és gombahotelként működnek, ahonnan a vendégek nem csekkolnak ki csak úgy maguktól.

A szivacs, mint barátságos ellenség

Forrás: Shutterstock

A szivacs, mint a baktériumok wellness-központja

Azt hitted, hogy fürdés után tisztább leszel? A szivacs egy meleg, nedves közeg, tele apró rostokkal – a baktériumok szemében ez maga a kánaán. Egy zuhany után nemcsak felfrissülsz, hanem jó eséllyel végigsimítod magad egy komplett mikrobafarmmal. Ha pedig épp borotválkoztál, és a bőrödön apró sérülések vannak, akkor szinte VIP-belépőt kínálsz a kórokozóknak, hogy egyenesen a véráramba mehessenek bulizni.

Hogyan védekezhetsz?

Tedd az alábbiakat:

Öblíts ki és szárítsd meg rendszeresen: minden használat után alaposan mosd ki, rázd ki belőle a vizet, és ne hagyd, hogy a vízben ázzon. A „szivacs-szaunát” csak a bacik élvezik.

Heti egyszer fertőtleníts: ecetes vagy hígított fertőtlenítős vízbe áztasd be és a baciknak annyi lesz.

Rendszeres csere: a luffát 3–4 hetente, a műanyag szivacsot kb. 2 havonta kell nyugdíjazni.

Okos alternatívák: szilikonból készült testradír, ami kevésbé kedvez a baciknak, vagy egy sima törölköző, ami legalább nem próbál titokban megölni, ha 3-4 naponta kimosod és cseréled.

Lehet bajom tőle?

Egy hanyagul tisztán tartott szivacs nemcsak gusztustalan, hanem veszélyes is: bőrpír, viszketés, gombásodás vagy akár komolyabb fertőzés lehet a vége. Ha nem takarítod rendszeresen, nem biztos, hogy beteg leszel, de az esély adott, főleg ha hajlamos vagy sebesedésre vagy érzékenyebb a bőröd. Az a tudat pedig, hogy a frissítő tusolás alatt baktériumokkal törlöd végig magad, önmagában sem túl vonzó. Ha valóban a tisztaság és a felfrissülés a cél, ideje átgondolni, mennyire érdemes ragaszkodni ehhez az eszközhöz – lehet, hogy a szivacs nélküli zuhanyozás a legbiztonságosabb.